Суспильне официально будет транслировать чемпионат мира 2024 по футзалу

Суспильне Спорт стал официальным транслятором чемпионата мира 2024 по футзалу, где будет выступать сборная Украины.

Об этом сообщает ассоциация футзала Украины.

Отмечается, что все матчи мундиаля, включая поединки национальной сборной Украины, будут транслироваться эксклюзивно на таких платформах, как:

Спутниковых каналах Суспильне Спорт

Местных телеканалах Суспильне

Диджитал-платформе Суспильне Спорт

YouTube-каналы Суспильне Спорт

Каждый поединок "сине-желтых" будет осматриваться в предматчевой студии. Первое включение состоится 15 сентября, в перерыве игры Афганистан — Ангола, которая запланирована на 15:30 по киевскому времени.

Ранее наставник сборной объявил заявку на турнир. Отметим, что перед стартом мундиаля "сине-желтые" провели ряд товарищеских матчей.

Сначала украинцы разгромили Коста-Рику, позже они легко одолели Кубу, в борьбе разбили действующих чемпионов мира — Португалию, разнесли сборную Саудовской Аравии, и по завершении серии контрольных матчей — сыграли вничью с Ливией.

Отметим, что матчи чемпионата мира по футзалу 2024 будут проходить на трех аренах Узбекистана: "Хумо Арене" в Ташкенте, "Бобур Арене" в Андижане и "Юниверсал Спорт Маймуасе" в Бухаре.