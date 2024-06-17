Украина сыграет с Румынией, Франция - с Австрией: расписание матчей Евро-2024

В понедельник, 17 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будет сыграно три матча.

Свой путь на Евро начнут представители группы Э. Сборная Украины попытается успешно стартовать на турнире в поединке против Румынии, а Бельгия померяется силами со Словакией.

Также состоится один поединок команд из группы D – Франция встретится с Австрией.

Евро-2024, Германия

1 тур, Группа E, 17 июня

16:00 Румыния - Украина

19:00 Бельгия - Словакия





Группа D

22:00 Австрия - Франция.

В предыдущий игровой день сборная Нидерландов обыграла Польшу, Дания расписала ничью со Словенией, а Англия в непростом поединке одолела Сербию.

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.