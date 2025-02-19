Плей-офф Лиги чемпионов: суперматч в Мадриде и вызов для Ювентуса

В среду 19 февраля, состоятся заключительные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в которых определятся последние четыре команды-участника 1/8 финала турнира. Безусловно, главной интригой остается проход в следующий этап сильнейшего в паре Реал – Манчестер Сити.

Чемпион представляет все пары плей-офф главного еврокубка, которые выйдут на поле сегодня вечером.

Реал – Манчестер Сити (первый матч – 3:2)

Несмотря на результат первого матча, гостевую победу команды Карло Анчелотти, пара остается центральной и продолжает привлекать повышенное внимание. Разумеется, в этой паре еще ничего не решено. Команда Гвардиолы вполне может взять реванш в Мадриде. Причем, сделать это даже не с минимальным счетом, решив все свои задачи в основное время игры.

Неделю назад, в Манчестере, Джуд Беллингем забил победный мяч Реала в добавленное время (2:3). Сразу после игры он отметил:

"Это не только битва техники и тактики, это еще и психологическое противостояние. Здорово, что подходим к домашней игре с преимуществом, – добавил Беллингем. – Уверен, что нас ждет неповторимая атмосфера на "Бернабеу". Мы должны отблагодарить болельщиков игрой, которую они заслуживают увидеть".

Эта победа стала 300-й, юбилейной, для Реала в Лиге чемпионов. Больше мадридцев в самом престижном еврокубке не выигрывал никто.

При этом, Сити вел 2:1 к 86-й минуте, но чаша весов перед ответной встречей все-таки качнулась в сторону команды Карло Анчелотти. Эрлинг Холанд открыл счет на 19-й минуте, но основные события в матче развернулись во втором тайме. Килиан Мбаппе на 60-й сравнял счет, Холанд на 80-й вновь вывел хозяев вперед. Во второй раз Реал восстановил паритет на 86-й минуте, когда точный удар нанес Брахим Диас, а затем случился гол Беллингема в добавленное время, на 90+2 минуте.

Тем не менее, манкунианцы не теряют надежд – Реал в этой Лиге чемпионов уже потерпел домашнее поражение от Милана, да и Сити не так давно, в 2020-м, побеждал на легендарной арене "Сантьягу Бернабеу".

В выходные Ман Сити с крупным счетом обыграл Ньюкасл (4:0) и сейчас располагается на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь, Реал сыграл вничью с Осасуной (1:1) и утратил лидерство в Примере. Команду догнал по набранным очкам главный соперник – Барселона. Более того, каталонцы теперь лидируют за счет лучших дополнительных показателей.

Getty Images

Травмированные:

Реал: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Лукас Васкес

Манчестер Сити: Родри, Мануэль Аканжи

Прогнозы букмекеров:

Победа Реала – 1.92

Ничья – 4.28

Победа Ман Сити – 3.43

Игровой день в среду начнется противостоянием в Дортмунде, где Боруссия будет принимать Спортинг. И в этой паре интрига будет наименьшей, ведь в первом матче, неделю назад в Лиссабоне, гости были на голову сильнее, обыграв соперника с крупным счетом.

Спортинг достойно сопротивлялся до 60-й минуты, но после гола Серу Гирасси буквально "поплыл". После этого на поле была одна команда. Паскаль Грос на 68-й минуте увеличил преимущество гостей. А Карим Адейеми своим точным ударом на 82-й довел преимущество гостей до крупного.

Может ли Спортинг на что-то рассчитывать в ответном матче? Да, ибо у соперника достаточно проблем. Так, в минувшие выходные Боруссия проиграла сопернику, который находится на… последнем месте в турнирной таблице Бундеслиги. И поражение от Бохума (0:2) не выглядит случайностью, ибо команда из Дортмунда в принципе очень нестабильная в этом сезоне.

Как отметил тренер Боруссии Нико Ковач, несмотря на то, что команда владела мячом, его подопечные были совершенно слабы перед воротами соперника. У того же Гирасси было два-три момента в первом тайме, но это слишком мало…

Воспользуется ли Спортинг проблемами соперника? Команда удерживает первое место в турнирной таблице португальской Примейры, но, в последнем туре не смогла обыграть Ароку, пропустив, к тому же, два гола – 2:2. При том, что Арока идет в нижней половине турнирной таблицы. И, для уверенности в собственных силах, Спортингу было бы совсем не лишним, обыграть соперника перед выездом в Германию.

Кроме того, проблем Спортингу добавили и новые травмы игроков. Лазарет команды между этими двумя играми пополнили японец Хидэмаса Морита и бразилец Даниэль Браганка.

Травмированные:

Боруссия: Феликс Нмеча, Карни Чуквуемека, Рами Бенсебаини

Спортинг: Нуно Сантос, Педру Гонсалеш, Жени Катаму, Хидэмаса Морита, Даниэль Браганка

Прогноз букмекеров:

Победа Боруссии – 1.95

Ничья – 3.81

Победа Спортинга – 3.68

В игре в Эйндховене борьба за место в следующем раунде турнира предстоит нешуточная. В Турине хозяева поля не смогли добиться значительного преимущества, выиграв только с минимальным счетом, и сегодня, фактически, все начнется с нуля.

Неделю назад, на гол Уэстона Маккени на 34-й минуте гости ответили точным ударом Ивана Перишича на 56-й – 1:1. Решающим стал гол Самюэля Мбангуля на 82-й минуте, который и принес победу Юве – 2:1.

Тем не менее, обе команды понимают, что преимущество Ювентуса шаткое, а счет рабочий. Игроки ПСВ не проигрывают уже в 14 еврокубковых матчах подряд на своем поле.

"Мы сильно играем дома и с уверенностью подойдем к ответной встрече", – отмечает Йерди Схаутен.

В свою очередь, Ювентус не знает поражений в Нидерландах в этом тысячелетии (по две победы и ничьи), но туринцы ни разу не играли на стадионе ПСВ.

В минувшие выходные Ювентус одержал важнейшую победу в матче Серии А над миланским Интером (1:0) в матче двух клубов-грандов итальянского футбола. Команда идет на 4-м месте в турнирной таблице, но в отличном расположении духа отправляется в Эйндховен.

А вот ПСВ сыграл вничью с Утрехтом (2:2) и потерял очки в третьем матче подряд Эредивизи, три ничьи. Команда лишилась лидерства, отставая теперь на 2 очка от Аякса, у которого пять побед подряд. Соответственно, настроение у команды перед матчем с Ювентусом не такое радостное.

Getty Images

Травмированные:

ПСВ: Рикардо Пепи, Малик Тилльман

Ювентус: Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Аркадиуш Милик, Дуглас Луис

Прогноз букмекеров:

Победа ПСВ – 2.32

Ничья – 3.65

Победа Ювентуса – 2.91

В чисто французском противостоянии ПСЖ и Бреста интрига, кажется, умерла еще до начала первого тайма. Уж слишком мощно выглядит команда из Парижа на внутренней арене. В том числе, в очных противостояниях с Брестом. Собственно, это доказал и матч на уровне Лиги чемпионов.

Уже на 21-й минуте игры в Бресте Витор Перрейра открыл счет, реализовав пенальти, а затем Усман Дембеле оформил дубль, забив голы с игры на 45-й и 66-й минутах. Хозяева же, практически, ничего не сумели противопоставить своим именитым соперникам.

Прекрасно понимает это и вратарь Бреста Марко Бизот, который отмечает:

"ПСЖ играет на уровне Реала, играть против таких команд очень трудно. Но участие в таких матчах – фантастический опыт для игроков. Постараемся выложиться на сто процентов в ответной встрече. Мы отправимся в Париж с высоко поднятой головой и сделаем все возможное".

В выходные ПСЖ одолел Тулузу на выезде, одержав довольно скромную победу (1:0), но вполне достаточную для того, чтобы удерживать свое более чем комфортное преимущество над конкурентами. У команды 56 очков, 10 баллов преимущества над Марселем (2-е место) и 16 – над Ниццой и Монако (3-4 места). А вот Брест (9-е место, 32 очка) от ПСЖ отделяет пропасть в 24 балла. В пятницу Брест потерял очки в матче против Осера (2:2), который открывал очередной тур чемпионата Франции.

Травмированные:

ПСЖ: Варрен Заир-Эмри

Брест: Брадли Локо, Йонас Мартин, Жордан Амави

Прогноз букмекеров:

Победа ПСЖ – 1.19

Ничья – 7.74

Победа Бреста – 13.19

Где смотреть?

Прямой эфир матчей Лиги чемпионов в Украине доступен на каналах "MEGOGO Футбол", которые входят в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO.

Что касается центральной игры дня, Реал – Манчестер Сити, на канале "MEGOGO Футбол 1", то за час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Напомним, что матч Боруссия – Спортинг начнется в 19.45 по киевскому времени, остальные игры – в 22.00