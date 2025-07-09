Летнее трансферное окно-2025: официальные переходы в украинских и топовых клубах мира

Летнее трансферное окно в самом разгаре, а значит клубы активно покупают, продают и отдают в аренды футболистов.

Чемпион следит и держит вас в курсе главных переходов в украинских и мировых футбольных клубах.

Отметим, что с 1 по 10 июня было открыто дополнительное трансферное окно для команд, выступающих на клубном чемпионате мира. Однако большинство переходов вступили в силу уже с 1 июля, а будут продолжаться трансферы до первых чисел сентября, в зависимости от чемпионата.

9 июля

Нападающий Кельна и сборной США Дэмион Даунс продолжит свою карьеру в английском Саутгемптоне.

8 июля

Левый защитник полтавской Ворсклы Андрей Бацула перешел в Мурас Юнайтед из Джалал-Абада.

7 июля

Форвард Аль-Насра Джон Дуран после полугодового вояжа в Саудовскую Аравию вернулся в Европу – игрока подписал Фенербахче на правах аренды.

Центральный защитник Кривбасса Александр Романчук перешел в румынский КСК Крайова.

Буковина объявила о подписании бывшего полузащитника Карпат Евгения Пидлепенца.

6 июля

Арсенал объявил о переходе испанского опорника Мартина Субименди. По сообщениям британских СМИ, Арсенал заплатил за хавбека около 60 миллионов евро.

5 июля

Брайтон приобрел бельгийского защитника Брюгге и сборной Бельгии Максима де Кейпера.

Голкипер львовских Карпат Александр Кемкин стал игроком Кривбасса.

Ноттингем Форест объявил о трансфере нападающего Ботафого и сборной Бразилии Игора Жезуса.

Бывший футболист Тоттенхэма, Манчестер Сити и Милана Кайл Уокер стал игроком Бернли.

Very happy to be joining @BurnleyOfficial

I can’t wait to get back on the pitch playing.



Thank you to everyone who’s helped made this move happen.



Up the clarets ❤️ pic.twitter.com/6en9G98HC7 — Kyle Walker (@kylewalker2) July 5, 2025

Форвард Пармы и молодежной сборной Франции Анж-Йоан Бонни оформил переход в миланский Интера.

4 июля

Футбольный клуб Колос Ковалевка объявил имена четырех новичков. Ими стали голкипер Дмитрий Мацапура, защитник Андрей Понедельник, полузащитник Альбин Красничи и нападающий Юрий Климчук.

Туринский Ювентус объявил о подписании канадского нападающего Джонатана Дэвида, который в июне дважды огорчил сборную Украины в рамках товарищеского турнира.

Ровенский Верес завершил трансфер форварда полтавской Ворсклы Дениса Ндукве.

Аталанта подписала 17-летнего одноклубника Руслана Малиновского Онеста Аганора из Дженоа, а также вингера Саутгемптона Камалдина Сулемана.

Лондонский Арсенал в свою очередь досрочно прекратил сотрудничество с фланговым защитником Такехиро Томиясу.

3 июля

Английский форвард Ромы Тэмми Абрахам стал игроком Бешикташа. Аренда конкурента Артема Довбика рассчитана до конца сезона.

Лучший голкипер сезона УПЛ 2024/25 Георгий Ермаков присоединился к составу Маккаби Хайфа после участия на молодежном Евро-2025 в Словакии.

Атакующий полузащитник Динамо Киев и молодежной сборной Украины U-21 Антон Царенко проведет еще один сезон в аренде в польской Лехии из Гданьска.

2 июля

Легендарный французский нападающий Оливье Жиру подписал контракт с Лиллем. Срок соглашения с 38-летним форвардом составляет 1 год.

Un nouveau 9️⃣ en ville 🆕



𝐎𝐆𝟗 🤩 pic.twitter.com/BQgT6PnaSu — LOSC (@losclive) July 1, 2025

Центральный защитник Ливерпуля Джарелл Куанса стал игроком леверкузенского Байера.

Вингер Вильярреала и сборной Испании Алекс Баэна перешел в Атлетико Мадрид.

1 июля

Луганская Заря объявила о полноценном подписании правого полузащитника Артема Слесаря из киевского Динамо.

Карпаты усилились 22-летним воспитанником львовского футбола Ярославом Карабиным.

Четверо игроков киевской Оболони перешли в Буковину. Речь идет о защитниках Данииле Карася и Петре Стасюке, а также о хавбеках Вадиме Витченуке и Виталии Груше.

Актобе объявил о подписании бывшего нападающего Кривбасса Даниэля Сосы.

29 июня

ЛНЗ объявил о подписании бывшего голкипера Ингульца Алексея Паламарчука.

27 июня

Израильский защитник донецкого Шахтера Став Лемкин стал игроком нидерландского Твенте.

Верес на правах свободного агента подписал флангового защитника Анортосиса Константиноса Стамулиса.

ЛНЗ объявил о подписании бывшего форварда Эпицентра Даниила Кравчука.

26 июня

Ливерпуль объявил о подписании защитника Борнмута Милоша Керкеза.

ЛНЗ подписал бывшего центрального защитника Руха Романа Дидыка.

25-летний вратарь черкасского ЛНЗ Евгений Кучеренко перешел в шотландский Данди Юнайтед.

25 июня

ЛНЗ объявил о подписании полузащитника Андрея Рябова.

24 июня

Интер выкупил контракт левого защитника Ромы Николы Залевского, который выступает за команду с февраля 2025 года.

Украинский полузащитник Юрий Вакулко стал игроком Ордабасы.

Бывший полузащитник Кривбасса Денис Кузык подписал контракт с черкасским ЛНЗ.

Руслан Малиновский также получил нового партнера и конкурента. Полузащитник Ренна и сборной Дании Альберт Гронбек стал игроком Дженоа.

21 июня

Известный украинский нападающий Александр Филиппов стал игроком житомирского Полесья.

Харьковский Металлист 1925 серьезно усилил свой состав перед стартом сезона в Украинской Премьер-лиге.

Игроками харьковского коллектива стали Илья Крупский (Ворскла), Евгений Павлюк (Ворскла), Александр Мартынюк (Александрия), Иван Калюжный (Александрия) и Денис Антюх (Заря).

20 июня

Полузащитник Байера Флориан Вирц перешел в Ливерпуль.

По информации журналиста Флориана Плеттебренга, контракт Вирца рассчитан на 5 лет, чемпион Англии заплатил фиксированную сумму в 130-135 миллионов евро. В случае выполнения определенных условий, общая сумма трансфера может достигать 150 млн.

Бразильский вингер и атакующий полузащитник Рейс Насименто Джуниор Джевани покинул Александрию.

Кривбасс арендовал полузащитника Маккаби Тель-Авив Бара Лина.

18 июня

Карпаты объявили о полноценном выкупе контракта бразильского полузащитника Бруниньо.

Николай Гайдучик стал новым игроком житомирского Полесья. Стороны подписали трехлетний контракт. Условия перехода футболиста из ровенского Вереса остаются неизвестны.

15 июня

Тоттенхэм согласовал трансфер нападающего Баварии Матиса Теля, который завершал сезон в Лондоне на правах аренды.

14 июня

Львовские Карпаты подписали бразильского центрального защитника Жаня Педрозу.

13 июня

Итальянская Аталанта на постоянной основе подписала контракт с центральным защитником немецкого Байера Одилоном Коссуну.

12 июня

Бывший полузащитник Манчестер Сити и лидер сборной Бельгии Кевин Де Брейне стал игроком Наполи.

Форвард Вулверхэмптона и сборной Бразилии Матеус Кунья перешел в Манчестер Юнайтед.

11 июня

Левый вингер Баварии Лерой Сане продолжил карьеру в чемпионате Турции, подписав контракт с Галатасараем.

30 мая

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот получил в свое распоряжение нового подопечного, которым стал Джереми Фримпонг.

В то же время фланговый защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд перешел в Реал.