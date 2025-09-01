Третий украинец в составе: Ванат стал игроком Жироны

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ванат стал игроком каталонской Жироны.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт украинского игрока рассчитан до 2030 года. Относительно суммы трансфера официальной информации нет.

Фабрицио Романо отметил, что испанский клуб выплатит киевлянам 20 млн евро. Также была информация, что сумма составит 15 млн евро плюс 20% от следующей перепродажи.

"Ванат отличается своей мобильностью, скоростью и умением побеждать в индивидуальных дуэлях. Это нападающий с хорошей игрой спиной к воротам, мощным ударом и выраженным голевым чутьем, а также высокой эффективностью при исполнении пенальти. Он может выступать как единственный форвард, так и в составе атакующего трио, что делает его тактически универсальным и соответствует стилю игры, предложенному тренером Мичелом" , – отметили в Жироне.

Это самая большая продажа Динамо с начала полномасштабного вторжения и шестая за всю историю. Больше киевляне получали только за Александара Драговича (21 млн), Илью Забарного (22,7 млн), Виталия Миколенко (23,5 млн), Андрея Шевченко (23,9 млн) и Андрея Ярмоленко (25 млн).

Владислав Ванат – воспитанник Динамо. Он сыграл за киевлян сыграл 119 матчей, забил 51 мяч и отдал 24 ассиста. 23-летний нападающий входит в топ-30 игроков Динамо по количеству голов. Также Ванат дважды становился лучшим бомбардиром УПЛ.

Напомним, за Жирону выступают два украинца – вратарь Владислав Крапивцов и вингер Виктор Цыганков. После двух туров Жирона занимает последнее место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.