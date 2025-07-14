Милан объявил о переходе Модрича

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич стал игроком итальянского Милана.

Об этом сообщаетпресс-служба клуба.

39-летний игрок подписал однолетний контракт – до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на год. Финансовые детали сделки не разглашаются.

В Милане Модрич будет выступать под 14-м игровым номером.

Переход состоялся на правах свободного агента, ведь Лука покинул мадридский Реал после Клубного чемпионата мира, где "сливочные" уступили в четвертьфинале ПСЖ (0:4).

Напомним, Модрич присоединился к "галактикос" летом 2012 года, перейдя из Тоттенхэма за 22,5 миллиона евро. За 13 лет в Мадриде он стал самым титулованным игроком в истории "сливочных", выиграв 28 трофеев. В 2018 году Модрич стал обладателем Золотого мяча и приза The Best.

Ранее Милан продал в Аль-Хиляль Тео Эрнандеса, также в чемпионат Саудовской Аравии может перебраться вингер Кристиан Пулишич.