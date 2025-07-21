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Вильяреал приобрел у Карпат украинского вратаря

Андрій Мошкун — 21 июля 2025, 18:53
Вильяреал приобрел у Карпат украинского вратаря
ФК Карпати

Футбольный клуб Карпаты достиг соглашения с испанским Вильярреалом о продаже 21-летнего голкипера Якова Кинарейкина.

Об этом информирует пресс-служба клуба.

Детали перехода, в частности, трансферная стоимость и срок контракта Кинарейкина пока неизвестны.

Вратарь подписал контракт со львовским клубом прошлым летом. В сезоне 2024/2025 Кинарейкин провел в составе Карпат 13 матчей, пять из которых отыграл "на ноль".

"Карпаты благодарны Якову за вклад в развитие команды, профессионализм на поле и за его пределами и желают успехов в дальнейшей игровой карьере", - сообщили во львовском клубе.

Ранее сообщалось, что Вильярреал рассматривает возможность трансфера Лунина.

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