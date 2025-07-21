Вильяреал приобрел у Карпат украинского вратаря
ФК Карпати
Футбольный клуб Карпаты достиг соглашения с испанским Вильярреалом о продаже 21-летнего голкипера Якова Кинарейкина.
Об этом информирует пресс-служба клуба.
Детали перехода, в частности, трансферная стоимость и срок контракта Кинарейкина пока неизвестны.
Вратарь подписал контракт со львовским клубом прошлым летом. В сезоне 2024/2025 Кинарейкин провел в составе Карпат 13 матчей, пять из которых отыграл "на ноль".
"Карпаты благодарны Якову за вклад в развитие команды, профессионализм на поле и за его пределами и желают успехов в дальнейшей игровой карьере", - сообщили во львовском клубе.
Ранее сообщалось, что Вильярреал рассматривает возможность трансфера Лунина.