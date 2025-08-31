Судаков стал одноклубником Трубина: Бенфика объявила о трансфере украинца

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Георгий Судаков стал игроком португальской Бенфики.

Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

Игрок переходит в клуб на правах аренды до конца сезона 2025/26. Соглашение включает обязательный опцион выкупа. Украинец будет выступать под 10 номером. Аренда обошлась в 6,75 млн евро.

Летом 2026 года португальский клуб будет обязан выкупить украинца за 20,25 млн евро. Шахтер будет иметь право получить 25% от будущего трансфера игрока. Однако Бенфика может уменьшить этот процент с 25% до 15% после уплаты фиксированной суммы в размере 6 млн евро.

Накануне Георгий Судаков помог Шахтеру победить Серветт и пробиться в основную стадию Лиги конференций.

Напомним, что это уже не первый трансфер между клубами, ранее "горняки" покупали у Бенфики Педриньо за 18 млн евро, а "орлы" подписывали Анатолия Трубина за 10 млн и Давида Нереса за 15,3 млн.

Георгий Судаков является воспитанником Шахтера. За основную команду хавбек дебютировал 24 октября 2020 года в матче с Ворсклой в возрасте 18 лет.

С тех пор Судаков провел за "горняков" 148 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 26 ассистов. 22-летний полузащитник является двукратным чемпионом Украины и двукратным обладателем Кубка. Кроме того, в сезоне-2023/2024 он был признан лучшим игроком УПЛ.