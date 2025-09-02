Новая страница в карьере: Зинченко стал игроком Ноттингем Форест

Игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко стал игроком Ноттингем Форест.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Согласно информации СМИ, переход состоялся на правах аренды. "Лесники" сумели также согласовать личные условия с украинцем до завершения трансферного окна в Великобритании.

В июле 2022 года Арсенал заплатил Манчестер Сити 30+2 млн фунтов стерлингов за украинца. Контракт Александра с Арсеналом действует до конца июня 2026 года.

Transfermakt оценивает Зинченко в 20 млн евро. В сезоне 2024/25 украинец сыграл в 23 матчах всех турниров, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В нынешней кампании Александр ни разу не попал в заявку команды.