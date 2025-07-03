Лучший вратарь прошлого сезона УПЛ вернулся в Маккаби

Лучший голкипер сезона УПЛ 2024/25 Георгий Ермаков присоединился к составу Маккаби Хайфа после участия на молодежном Евро-2025 в Словакии.

Своими впечатлениями после возвращения он поделился в комментарии One.

"Я очень рад быть здесь, это большой клуб с большой историей, и я очень рад начать здесь работать. Я знаю, что это один из крупнейших клубов в Израиле, со многими титулами. Я смотрел игры Маккаби Хайфа в ЛЧ, поэтому это научило меня о клубе. С тех пор я слежу за командой, смотрю игры, читаю о команде.



Я смотрел игры Маккаби из Хайфы, не все, но некоторые. Я хочу помочь команде выиграть как можно больше титулов, как можно больше. Мне понятно, что это большие цели, мы должны упорно работать как команда и индивидуально", – рассказал Ермаков.