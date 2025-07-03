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Лучший вратарь прошлого сезона УПЛ вернулся в Маккаби

Олексій Мурзак — 3 июля 2025, 18:28
Лучший вратарь прошлого сезона УПЛ вернулся в Маккаби
Георгій Єрмаков
ФК Олександрія

Лучший голкипер сезона УПЛ 2024/25 Георгий Ермаков присоединился к составу Маккаби Хайфа после участия на молодежном Евро-2025 в Словакии.

Своими впечатлениями после возвращения он поделился в комментарии One.

"Я очень рад быть здесь, это большой клуб с большой историей, и я очень рад начать здесь работать. Я знаю, что это один из крупнейших клубов в Израиле, со многими титулами. Я смотрел игры Маккаби Хайфа в ЛЧ, поэтому это научило меня о клубе. С тех пор я слежу за командой, смотрю игры, читаю о команде.

Я смотрел игры Маккаби из Хайфы, не все, но некоторые. Я хочу помочь команде выиграть как можно больше титулов, как можно больше. Мне понятно, что это большие цели, мы должны упорно работать как команда и индивидуально", – рассказал Ермаков.

В Украинской Премьер-Лиге за Александрию вратарь дебютировал 1 октября 2023 года в выездном матче против киевского Динамо. В составе "горожан" Георгий провел 41 официальный поединок, в которых пропустил 34 мяча.

Арендное соглашение вратаря с Александрией завершилось 1 июля.

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