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Украина — Бельгия: онлайн-трансляция

Станіслав Лисак — 25 июня, 06:30
Украина — Бельгия: онлайн-трансляция

Сборная Украины сыграет против Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.

Матч состоится в среду, 26 июня, на стадионе "Штутгарт Арена". Начало в 19:00 по Киеву.

Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию, начиная с 18:30.

Сейчас в группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков — 3, что является уникальным случаем на чемпионатах Европы. Подопечные Сергея Реброва только в случае победы гарантируют себе выход в плей-офф континентального первенства.

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Ничья с бельгийцами заставляет нас болеть за победу одной из команд в матче Словакия — Румыния. Два ничейных результата в группе E оставляют украинцев за бортом Евро. Также сборная Украины может выйти в 1/8 финала после поражения от "красных дьяволов". В случае, если украинцы и словаки проиграют свои матчи, то подопечные Реброва станут третьими и получат шанс выйти в раунд плей-офф.

По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Украины является аутсайдером противостояния:

  • Победа Украины - 5,10;
  • Ничья - 4,05;
  • Победа Бельгии - 1,70.

В параллельной встрече румыны сыграют со словаками, матч также состоится в 19:00.

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