Украина — Бельгия: онлайн-трансляция

Сборная Украины сыграет против Бельгии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу.

Матч состоится в среду, 26 июня, на стадионе "Штутгарт Арена". Начало в 19:00 по Киеву.

Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию, начиная с 18:30.

Сейчас в группе E все четыре команды имеют одинаковое количество очков — 3, что является уникальным случаем на чемпионатах Европы. Подопечные Сергея Реброва только в случае победы гарантируют себе выход в плей-офф континентального первенства.

Ничья с бельгийцами заставляет нас болеть за победу одной из команд в матче Словакия — Румыния. Два ничейных результата в группе E оставляют украинцев за бортом Евро. Также сборная Украины может выйти в 1/8 финала после поражения от "красных дьяволов". В случае, если украинцы и словаки проиграют свои матчи, то подопечные Реброва станут третьими и получат шанс выйти в раунд плей-офф.

По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Украины является аутсайдером противостояния:

Победа Украины - 5,10;

Ничья - 4,05;

Победа Бельгии - 1,70.

В параллельной встрече румыны сыграют со словаками, матч также состоится в 19:00.