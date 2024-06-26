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Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в игре с Бельгией

Станіслав Лисак — 26 июня, 12:50
Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в игре с Бельгией

Суперкомпьютер Opta определил шансы на результаты матча второго тура группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией.

По мнению искусственного интеллекта, шанс на победу подопечных Сергея Реброва составляет 20,5%, на ничью вероятность 23,4%, а победа Бельгии оценивается в 56,1%.

Отмечается, что суперкомпьютер Opta провел 10 тысяч предматчевых симуляций и лишь в 44,8% Украина получила результаты, позволяющие выйти в 1/8 финала континентального первенства. В то же время бельгийцы по версии ИИ имеют 86,7% вероятность выхода в плей-офф соревнований.

Прогноз от Opta на успех сборной Украины в матче с Белгией

Прогноз от Opta на успех сборной Украины в матче с Белгией

Также Opta сделала прогноз на стартовый состав. По мнению аналитического портала Сергей Ребров не произведет никакой замены по сравнению с поединком против Словакии (2:1).

Прогнозируемый состав сборной Украины от суперкомпьютера Opta

Прогнозируемый состав сборной Украины от суперкомпьютера Opta

Матч между сборными Украины и Бельгии состоится 26 июня. Начало — в 19:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее мы сообщили сценарии, при которых Украина может выйти в 1/8 континентального первенства.

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