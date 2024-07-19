УЕФА может дисквалифицировать лидеров сборной Испании из-за скандального празднования

УЕФА может дисквалифицировать футболистов сборной Испании Альваро Морату и Родри из-за скандального празднования победы на Евро-2024.

Об этом сообщает ESPN.

Расследование начнется через песню, которую пели эти игроки. В ней были слова "Гибралтар – это Испания". Отметим, что полузащитник Манчестер Сити Родри был признан лучшим игроком чемпионата Европы.

Также накануне Мората перешел из Атлетико Мадрид в Милан.

Напомним, ранее в скандал после победы на Копа Америка-2024 также попали игроки Аргентины. В песне, которую пели Энцо Фернандес и еще несколько футболистов, говорилось, что французские футболисты представляют Францию, но все они родом из африканских стран. Также в тексте Килиан Мбаппе называется геем.

Партнер Фернандеса по Челси Уэсли Фофана публично раскритиковал своего одноклубника и отписался от него в Instagram. То же сделали и другие французские игроки лондонского клуба.

После инцидента Челси сообщил о начале внутреннего дисциплинарного расследования.