Италия сыграет со Швейцарией, Германия - с Данией: расписание матчей плей-офф Евро-2024

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу будут сыграны первые матчи стадии плей-офф турнира.

В 1/8 финала сборная Италии будет соперничать против Швейцарии, а хозяйка турнира Германия померяется силами с Данией.

Евро-2024, Германия

1/8 финала, 29 июня



19:00 Швейцария - Италия

22:00 Германия - Дания

Прямые трансляции поединков будут доступны на медиаплатформе MEGOGO.

Напомним, что Германия и Швейцария заняли первое и второе места в группе A соответственно (в последнем туре команды расписали мировую в очном поединке).

Италия завоевала вторую позицию в квартете B, вырвав ничью в последней игре против Хорватии. Дания также заняла второе место в своей группе C, обойдя Словению только по рейтингу Европейской квалификации.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект определил фаворитов всех пар 1/8 финала Евро-2024.