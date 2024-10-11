Феномен сборной Грузии: знакомимся с соперником Украины в Лиге наций

Сборная Грузии в 2024 году уже трижды успела удивить футбольный мир. По крайней мере, ту его часть, к которой мы относимся.

Весной, благодаря удачному выступлению в Лиге наций УЕФА (грузины начинали в самом первом розыгрыше в 2018 году в Дивизионе D, а в третьем сезоне со второй попытки выиграли Дивизион C) команда французского специалиста Вилли Саньоля воспользовалась дополнительным шансом пробиться на Евро-2024 и выбила в плей-офф Грецию.

Затем уже на полях Германии грузинская сборная, благодаря сенсационной победе над португальцами (2:0), вышла из группы. В 1/8 финала произошло поражение от испанцев, но будущим чемпионам Европы проиграли все, с кем они встречались. Грузины – не исключение.

А уже в сентябре Грузия сенсационно стартовала с двух побед в Дивизионе B в Лиге наций УЕФА (разгром Чехии дома – 4:1, скромная победа в гостях над Албанией – 1:0). И вот сейчас на пути этой веселой компании очутилась сборная Украины с переполненным лазаретом.

Новая порция грузинских талантов

Благодаря чему грузинскому футболу удалось так подняться? Национальная сборная Грузии никогда не была представлена на крупных турнирах. А отношение к чемпионату Грузии у нас долгое время было не очень серьезным. По крайней мере, до поражения Ворсклы от Дилы в квалификации Лиги конференций в начале сезона-2023/24. Полтавчане, конечно, не гранд отечественного футбола, но и Дила – тоже.

На самом деле грузинский футбол всегда был богат талантами. В начале 1990-х один за другим появлялись яркие футболисты, которых очень быстро забирали клубы Европы. Темури Кецбая, Каха Цхададзе, Георгий Кинкладе, Арчил Арвеладзе, Муртаз Шелия, Шота Арвеладзе, Георгий Немсадзе, Михаил Кавелашвили, Георгий Деметрадзе, Гоча Джамараули, Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Александр Иашвили...

Но на каком-то этапе этот конвейер стал останавливаться. И снова разогнался только в последние годы, после очень продолжительной паузы. Грузинские футболисты снова стали цениться на трансферном рынке.

Вратарь Георгий Мамардашвили летом 2025 года должен переехать из Валенсии в Ливерпуль (пишут о 30 млн евро за трансфер), форвард Жорж Микаутадзе успел прогуляться по маршруту Мец – Аякс – Мец – Лион, во время которого клубы в сумме заплатили за него 47,5 млн, а левый вингер Хвича Кварацхелия просто оценивается в 80 млн евро, играя за Наполи.

Упомянем также полузащитников Зурико Давиташвили (Сент-Этьен), Георгия Чакветадзе (Вотфорд), Габриэля Сигуа (Базель), воспитанника киевского Динамо Георгия Цитаишвили (Гранада), защитников Сабу Сазонова и Сабу Гогличидзедзе (оба).

И главное – все они молодые ребята: Чакветадзе – 25 лет, Мамардашвили – 24, Микаутадзе, Цитаишвили, Кварацхелия, Давиташвили – по 23, Сазонову – 22, Гогличидзе – 20, Сигуа – 19.

Откуда все это?

Деньги, инфраструктура, время

Причина – инвестиции в грузинский футбол и их использование. Ведь получить деньги – одна история, а правильно распорядиться – другая. И тут дело даже не в коррупции: не разворовывая бюджет, его можно просто не на то тратить. А у грузин, как мы видим, получилось неплохо.

Утверждают, что благодаря Фонду развития национального футбола, в котором слились возможности государства и бизнеса, за девять лет (с 2015 года) грузинский футбол получил около 260 млн долларов США. Деньги направлялись на дополнительную помощь клубам и развитие футбольной инфраструктуры.

Сложно сказать, не имея доступа к бухгалтерским книгам, учитывались ли здесь суммы, получаемые грузинской федерацией от УЕФА через программу HatTrick.

Чтобы понять размеры этого финансирования: в мае 2022 было объявлено, что каждая национальная ассоциация сможет получить до 17 млн евро в течение ближайшего цикла (2024-2028). И это на 21% больше, чем в предыдущем периоде (2020–2024).

За 20 лет (2004-2024) УЕФА потратила на программу HatTrick около 2,6 млрд евро, помогла в строительстве или развитии 35 национальных стадионов, 34 тренировочных национальных центров, профинансировала тысячи игровых площадок по всему континенту.

Благодаря целевому финансированию Грузия получила новую национальную футбольную академию, а еще реализовала другие инфраструктурные проекты (капитальный ремонт стадионов, строительство тренировочных центров в стране) и получила базу, на которой можно увеличивать количество футболистов и качество их подготовки.

Улучшение футбольной инфраструктуры происходило под определенным контролем УЕФА. В 2017 году Грузия принимала финальный турнир Чемпионата Европы U-19 (на трех аренах Тбилиси и одной в Гори). А в 2023 году вместе с Румынией стала хозяйкой Чемпионата Европы U-21, где презентовала четыре стадиона: в Тбилиси (два), Батуми и Кутаиси.

У двух из них четыре звезды УЕФА – реконструированный "Борис Пайчадзе" (Тбилиси), на котором Евгений Коноплянка забивал Барселоне в составе Севильи в матче за Суперкубок УЕФА в 2015-м, и построенную в 2020-м "Аджарабет Арену". Финальный матч, в котором Англия со счетом 1:0 победила Испанию, проходил именно в Батуми и собрал, несмотря на отсутствие на поле хозяев, 18 тысяч зрителей.

На том турнире, кстати, команда Романа Сванадзе в группе победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1), но в четвертьфинале в серии пенальти уступила Израилю. В ее составе играли нынешние игроки национальной команды, среди которых – упоминавшиеся выше Мамардашвили, Давиташвили, Сигуа, Сазонов, Цитаишвили...

Грузинские клубы вышли на рынок

Официальная статистика УЕФА подсказывает, что в период с 2015 по 2021 год количество зарегистрированных футболистов в Грузии увеличилось с 14 676 до 37 600. Возможно, в этом поспособствовала другая программа УЕФА — Grow, которая предлагает национальным ассоциациям необходимые знания и опыт развития футбола в соответствии со стратегическими приоритетами.

Так или иначе, в настоящее время в Грузии существуют четыре лиги – Эравнули Лига (10 клубов), Эравнули Лига 2 (10 клубов), Лига 3 (16 клубов), Лига 4 (16 клубов), а под ними – Регионули Лига (40 команд, разделенных на три географические зоны). Очень неплохо для страны, население которой – около 4 млн.

Увеличение количества тренировочных баз, площадок, качественных стадионов, футболистов привело к тому, что грузинские команды начали продавать футболистов за более менее интересные суммы. Если в период 2010-2016 годов из Грузии за границу не выехал ни один (!) футболист, которого оценили хотя бы в 300 тысяч евро на рынке, то, начиная с 2017-го, процесс пошел.

На первых порах это были единичные трансферы. А в сезоне-2023/24 произошел настоящий прорыв – девять трансферов за пределы Грузии от 300 тысяч и выше. Причем наряду с грузинами нормальную цену имели и легионеры, которых нашли скауты и развили тренеры (Тьерри Гейл, Усман Камара).

Летом 2024 сразу четыре клуба (Колхети, Динамо Тбилиси, Дила и Торпедо Кутаиси) продали пять футболистов за 300 тысяч и более, а впереди еще зимнее межсезонье. Цифра должна вырасти.

Возможно, следующим шагом на пути развития грузинского футбола станет сохранение у себя лучших игроков для повышения внутренней конкуренции и улучшения результатов на международной арене.

Ведь грузинским клубам в еврокубках пока нечем похвастаться. За последние 10 лет лишь дважды удалось пройти один этап квалификации Лиги чемпионов, в квалификации Лиги Европы – трижды два этапа, а в квалификации Лиги конференций – дважды два этапа.

Но это вопрос будущего. Мы же ожидаем матч национальных сборных, который может подтвердить закономерность взлета грузинского футбола. Даже при отсутствии результата с их стороны.

Ответственный редактор – Николай Дендак