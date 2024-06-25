Офицер безопасности сборной Украины: УЕФА запрещает проходить на стадион с фото погибших героев

Офицер безопасности сборной Украины Андрей Таран рассказал, что УЕФА запрещает украинским болельщикам проходить на стадион с фотографиями погибших на войне героев.

Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии Чемпиону.

"За день до матча у нас проходят организационные совещания, на которых УЕФА рассказывает, что украинская сторона обратилась с такими-то вопросами. Мол, мы согласны с этим, а это нет. Перед выездом в Штутгарт мы написали письмо УЕФА с просьбой согласовать некоторые позиции. Ждем ответа.

Как часто УЕФА отказывает? Почти на все, что касается спорта, они согласны. Политические и лозунги с какими-либо проявлениями агрессии категорически запрещены. Помню, как в свое время УЕФА запретил баннер, на котором были нарисованы казаки с саблями. Сейчас в Украине идет война, есть погибшие герои. УЕФА запрещает проходить на стадион с их фотографиями. Они считают, что им не место на стадионе", — сказал Таран.

Напомним, на двух матчах сборной Сербии на Евро-2024 присутствовали российские флаги. Сначала они появились на трибунах во время матча со сборной Англии в 1 туре, а затем вывесили на игре со Словенией.

После этого УАФ обратилась в УЕФА с просьбой запрета российские флаги на матчах "сине-желтых".