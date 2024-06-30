Надежда на Мамардашвили и чудо: суперкомпьютер назвал шансы сборной Грузии в игре с Испанией

Сборная Грузии сенсационно вышла к плей-офф Евро-2024, где встретится с одним из главных претендентов на победу в турнире сборной Испании.

Грузины уже влюбили в себя фанатов со всего мира, болеющих за продолжение их сказки на континентальном первенстве.

Однако шансы на будущий успех грузинской команды минимальны. Суперкомпьютер Opta Analyst после 10 тысяч генераций плей-офф чемпионата Европы дает лишь 10,7% подопечным Вилли Саньоли и 75% на победу Испании в основное время.

Выход в следующий раунд от "Фурии Рохи" оценивается в 82,1% всех симуляций, еще 17,9% на стороне сборной Грузии. Отметим, что сборная Испании является одним из фаворитов на выигрыш континентального первинства.

Большой надеждой Грузии является голкипер команды Гиорги Мамардашвили, имеющий вторую самую высокую среднюю оценку среди всех игроков группового этапа Евро-2024. Также грузинские фанаты надеются на хороший перформанс от Жоржа Микаутадзе, который разделяет первую строчку бомбардирской гонки с Джамало Мусиалой — по 3 гола.

По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Испании также является очевидным фаворитом:

Победа Испании - 1,23;

Ничья - 6,50;

Победа Грузии - 14,50.

Отметим, что победитель этого противостояния встретится в следующей стадии с Германией, которая оказалась сильнее Швейцарии.