Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Испания — Грузия: онлайн-трансляция

Станіслав Лисак — 29 июня, 19:18
Испания — Грузия: онлайн-трансляция

Сборная Грузии будет противостоять Испании в 1/8 финала чемпионата Европы -2024 по футболу.

Матч состоится на стадионе "Кельн Штадиум". Начало — в 22:00 по киевскому времени, 30 июня.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости, начиная с 21:30.

По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Испании является очевидным фаворитом:

  • Победа Испании — 1,24;
  • Ничья — 6,30;
  • Победа Грузии — 14,50.

Отметим, что победитель этого противостояния встретится на следующей стадии с кем-то из пары Германия — Швейцария.

Збірна Іспанії з футболу Євро-2024 з футболу Збірна Грузії з футболу

Збірна Іспанії з футболу

Сборная Испании — сборная Грузии: анонс матча 1/8 финала Евро-2024
Вингер сборной Испании: Не видел, чтобы на Евро кто-то играл лучше, чем мы
Мамардашвили: Я думаю, что Кварацхелия лучше всей Испании
Гримальдо: Теперь каждый матч – это все или ничего
Начо: против Грузии будет сложно

Последние новости