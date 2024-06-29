Испания — Грузия: онлайн-трансляция

Сборная Грузии будет противостоять Испании в 1/8 финала чемпионата Европы -2024 по футболу.

Матч состоится на стадионе "Кельн Штадиум". Начало — в 22:00 по киевскому времени, 30 июня.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости, начиная с 21:30.

По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Испании является очевидным фаворитом:

Победа Испании — 1,24;

Ничья — 6,30;

Победа Грузии — 14,50.

Отметим, что победитель этого противостояния встретится на следующей стадии с кем-то из пары Германия — Швейцария.