Испания — Грузия: онлайн-трансляция
Сборная Грузии будет противостоять Испании в 1/8 финала чемпионата Европы -2024 по футболу.
Матч состоится на стадионе "Кельн Штадиум". Начало — в 22:00 по киевскому времени, 30 июня.
Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости, начиная с 21:30.
По мнению бейтингового оператора Favbet, сборная Испании является очевидным фаворитом:
- Победа Испании — 1,24;
- Ничья — 6,30;
- Победа Грузии — 14,50.
Отметим, что победитель этого противостояния встретится на следующей стадии с кем-то из пары Германия — Швейцария.