Українська правда
Все разделы

Euro-2024

Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол Евро-2024

Определились все полуфинальные пары Евро-2024

Станіслав Лисак — 7 июля, 00:03
Определились все полуфинальные пары Евро-2024

Сборная Англии сыграет с Нидерландами в рамках полуфинала чемпионата Европы-2024.

Об этом стало известно по итогам матчей 1/4 финала.

Поединок между командами состоится 10 июля, в 22:00 по Киеву, на стадионе "BVB-Штадион".

"Оранжевые" накануне одержали волевую победу над Турцией, а команда "трех львов" по пенальти обыграла Швейцарию.

В другой полуфинальной паре встретятся Испания и Франция.

Отметим, что испанцы в дополнительное время вырвали победу у хозяев турнира сборной Германии, а французы по пенальти оказались сильнее Португалии.

Євро-2024 з футболу

Євро-2024 з футболу

Англия по пенальти обыграла Швейцарию: обзор матча Евро-2024
Педри больше не сыграет на Евро-2024
Саутгейт: Я очень, очень горжусь своими игроками
Определился лучший игрок матча Англия — Швейцария на Евро-2024
Нидерланды - Турция 2:1. "Оранжевые" впервые за 20 лет вышли в полуфинал Евро

Последние новости