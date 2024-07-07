Определились все полуфинальные пары Евро-2024

Сборная Англии сыграет с Нидерландами в рамках полуфинала чемпионата Европы-2024.

Об этом стало известно по итогам матчей 1/4 финала.

Поединок между командами состоится 10 июля, в 22:00 по Киеву, на стадионе "BVB-Штадион".

"Оранжевые" накануне одержали волевую победу над Турцией, а команда "трех львов" по пенальти обыграла Швейцарию.

В другой полуфинальной паре встретятся Испания и Франция.

Отметим, что испанцы в дополнительное время вырвали победу у хозяев турнира сборной Германии, а французы по пенальти оказались сильнее Португалии.