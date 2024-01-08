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Стала известна первая пара плей-офф Евро-2024

Микола Дендак — 25 июня, 08:40
Стала известна первая пара плей-офф Евро-2024

Действующий чемпион Евро, сборная Италии, сыграет со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу.

Об этом стало известно по итогам группового этапа. Поединок между сборными состоится 29 июня в 19.00 по киевскому времени.

Сетка плей-офф Евро-2024

Сетка плей-офф Евро-2024

Напомним, Италия заняла 2 место в группе В с 4 баллами в активе. Итальянцы победили Албанию, сыграли вничью с Хорватией и минимально уступили Испанию.

Швейцария также оказалась на 2 строчке группы А. Она победила Венгрию и сыграла вничью сперва с Шотландией, а затем с Германией.

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