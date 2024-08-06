Арбитров матча Динамо — Рейнджерс задержали в нетрезвом состоянии

Польских арбитров, которые должны были работать с системой VAR на матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо — Рейнджерс, задержали в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает TVP Sport.

По информации источника, около двух ночи полиция Люблина задержала трех человек, которые в нетрезвом состоянии несли дорожный знак. Двое из них оказались футбольными судьями Бартошем Франковским, который должен быть арбитром VAR, и Томашем Мусялом, ассистентом Бартоша ассистентом. В крови мужчин обнаружили более 1.5 промилле алкоголя.

"Около 01:40 к нам поступило сообщение о том, что по улице трое мужчин несут дорожный знак. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. Все мужчины были пьяны и имели в крови более 1,5 промилле алкоголя. Их доставили в медицинский вытрезвитель ", — Камиль Голембовский, пресс-офицер Главного управления муниципальной полиции в Люблине.

Источник отмечает, что на официальном сайте УЕФА названых арбитров уже нет в составе бригады на этот матч. Их место займут Томаш Квятковский и Павел Малец.

Напомним, номинально домашний матч Динамо — Рейнджерс состоится сегодня, 6 августа, в польском Люблине. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн встречу.

Накануне после первого разгромного матча против сербов (6:2) в Белграде Динамо во второй раз унизило Партизан, разгромив его со счетом 3:0, благодаря чему гарантировало себе еврокубковую осень. Ранее сербский клуб поехал на товарищеский турнир в Россию, а главный тренер команды Александар Станоевич сравнил киевское Динамо с московским, заявив, что команда и фанаты поддерживают братские отношения с ЦСКА десятилетиями.