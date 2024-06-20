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Ребров: Миколенко возвращается в общую группу

Станіслав Лисак — 20 июня, 18:53
Ребров: Миколенко возвращается в общую группу

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров заявил, что левый защитник национальной команды Виталий Миколенко вернулся в общую группу на тренировках накануне матча второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

Слова украинского специалиста передает журналист Эндрю Тодос.

"Миколенко возвращается в общую группу сегодня и не тренировался вместе с командой уже более недели. Несколько других игроков имеют микроповреждения и будут тренироваться сегодня", — сказал Ребров.

Напомним, что поединок Словакия — Украина состоится в пятницу, 21 июня, на стадионе "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени. Игра будет второй из трех встреч сборной Украины в групповом раунде Евро-2024. Чемпион проведет для вас текстовые онлайн игры.

В первом матче на чемпионате Европы Украина потерпела разгромное поражение от Румынии, чем существенно усложнила свое турнирное положение.

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