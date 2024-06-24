Венгрия вырвала победу в Шотландии на Евро-2024

Сборная Венгрии на последней минуте вырвала победу в Шотландии в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 по футболу.

Поединок завершился со счётом 1:0. Первый тайм был практически без моментов. Единственная опасность произошла на 40-й минуте, когда венгры пробили по воротам после подачи со штрафного и попали в штангу. В общей сложности за первую половину матча команды нанесли всего 5 ударов, и из них только один попал в отверстие ворот.

Второй тайм был значительно острее по сравнению с первым, однако в целом моментов было мало. Однако вторая половина матча запомнится ужасным моментом на 69-й минуте поединка, также после штрафной Венгрии.

После столкновения Барнабаш Варга очутился на газоне. Его сразу же отгородили от камер и позвали врачей, после чего футболиста вывезли с поля. На последних минутах игра открылась и начали появляться моменты, однако реализовать хотя бы один удалось только на последней добавленной минуте. Отличился Кевин Чобот.

Этот результат означает, что Венгрия заняла третье место в группе, а Шотландия опустилась на последнее место и покинула турнир.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа А, 3 тур, 23 июня

Шотландия — Венгрия 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+10 Чобот.

Сборная Шотландии: Ганн, Ралстон (Маклин 83), Робетсон (Морган 89), Мактоминей, Генли, Макгинн (Армстронг 76), Макгрегор, Адамс ( Шенкленд 76), Гендри, Гилмор (Кристи 83), Маккенна.

Сборная Венгрии: Гулачи, Орбан, Собослаи, Керкез (Ж. Надь 86), Шафер, Болла (Чобот 86), Стайлс (А. Надь 61), Варга (Адам 74), Шаллай, Ботка, Дардай (Салай 74).

Предупреждение: Мактоминей 50 – Стайлс 18, Орбан 26, Шафер 44, Кляйнгайслер 75, Чобот 90+11.

Напомним, Венгрия проиграла Германии в матче второго тура группового этапа Евро-2024 по футболу, а в первом туре уступила Швейцарии.

В свою очередь Шотландия в первом туре разгромно проиграла Германии, а позже расписала мировую со Швейцарией.