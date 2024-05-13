Эксрегионал Продивус объявил о возвращении на должность президента ФБУ
Бывший президент Федерации бокса Украины и вице-президент Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, Владимир Продивус объявил о возвращении в должность.
Соответствующее заявление эксрегионал опубликовал в Фейсбуке.
"Приветствую уважаемое боксерское сообщество! Я вернулся на пост президента Федерации бокса Украины. Первая задача, которую я перед собой ставлю: восстановить порядок и высокие внутренние стандарты Федерации, возродить единство и взаимоуважение среди членов боксерского сообщества, извлечь украинский бокс из кризиса, в который его завело некомпетентное руководство рейдеров.
Для развития и успеха Федерации недостаточно одного популизма и громких лозунгов о перезагрузке. Все время в бокс нужно было вкладывать, а не пытаться наживаться на нем. Отсутствие таких вложений почти сразу проявляется в спаде спортивных результатов, что явилось следствием деятельности непрофессионалов и нынешней горькой реальностью.
Уверяю, что в нашем виде спорта больше не будет места проходимцам, рейдерам и фальсификаторам. Нравственные и этические стандарты – основа нашей работы. Мы выступаем за профессионализм и справедливость. Каждый, кто пренебрегает этими принципами, будет немедленно отстранен от бокса.
Сейчас моя команда занимается ревизией деятельности Федерации за последние два года. Впоследствии этому будет дана надлежащая оценка. Хочу поблагодарить за устойчивость всех, кто пытался сохранить боксерский потенциал во время испытаний для Федерации и безграмотного руководства рейдеров, которые ставили собственные амбиции выше интересов боксерского сообщества", — говорится в заявлении.
Скандалы в украинском боксе. Хронология событий
- В октябре 2020 года Федерация бокса Украины не только выдвинула кандидатуру путинского ставленника кремлева на должность главы Международной федерации, но и поддержала ее, что повлекло за собой огромный скандал и резонанс в украинском обществе;
- В декабре 2021 года состоялась отчетно-избирательная конференция Федерации бокса Украины, на которой якобы переизбран действующий руководитель организации Владимир Продивус. Голосование прошло с нарушением регламента, и 12 региональных федераций выступили с заявлением о перевыборах;
- 22 февраля состоялись перевыборы президента Федерации – новым главой стал Кирилл Шевченко;
- Весной 2022 года кремлева без голосования переизбрали председателем IBA, а Продивус стал вице-президентом организации;
- В июле 2022 года IBA, которую возглавляет россиянин Кремлев, признала Продивуса президентом Федерации бокса Украины;
- Несколько дней Европейская конфедерация бокса признала Продивуса президентом ФБУ.
Владимир Продивус
- Возглавлял Федерацию бокса Украины с 2008 года;
- Народный депутат 7-го созыва от Партии регионов:
- Один из 148 депутатов Верховной Рады Украины, подписавших обращение в Сейма Республики Польша с просьбой признать геноцидом поляков события Волынской трагедии 1942 – 1944 годов. Этот поступок народных депутатов Украины Леонид Кравчук квалифицировал как национальное предательство
- Голосовал за Диктаторские законы 16 января 2014 года
- Является близким соратником Умара Кремлева, с которым часто проводит время вместе;
- По непроверенной информации, тетушки Продивуса были причастны к стрельбе в Броварах;
- Несмотря на войну, считает россиян братьями и продолжает поддерживать Кремлева и Россию.
Что известно о ФБУ Продивуса
- ФБУ до сих пор не рассчиталась с Украинскими Атаманами. Сумма поражает;
- За переход в профе Вячеслава Глазкова Продивус взял 65 тысяч долларов;
- ФБУ незаконно дисквалифицировала Виктора Вихриста, не имея на это никаких юридических оснований после того, как боксер перешел в профессиональный бокс;
- Бронзовый призер ОИ-2008 Вячеслав Глазков призвал гнать Продивуса из ФБУ плохой метлой;
- Также скандального эксрегионала обвиняют в даче взяток;
- Как федерация бокса Продивуса стала центром "русского мира" в Украине;
- Шатерникова разнесла Продивуса за сотрудничество с россиянином;
- Легендарный украинский тренер Юрий Сосновский заявил, что Продивус не имеет права возглавлять федерацию;
- Также действия Владимира Продивуса осудил , назвав их циничными, глава НОК Украины Вадим Гутцайт.
Напомним, выборы президента Федерации бокса Украины пройдут 8 июня. Накануне должность главы ФБУ покинул возглавлявший ее с февраля 2022 года Кирилл Шевченко. Обязанности президента выполняет Олег Ильченко.