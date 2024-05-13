Эксрегионал Продивус объявил о возвращении на должность президента ФБУ

Бывший президент Федерации бокса Украины и вице-президент Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, Владимир Продивус объявил о возвращении в должность.

Соответствующее заявление эксрегионал опубликовал в Фейсбуке.

Уверяю, что в нашем виде спорта больше не будет места проходимцам, рейдерам и фальсификаторам. Нравственные и этические стандарты – основа нашей работы. Мы выступаем за профессионализм и справедливость. Каждый, кто пренебрегает этими принципами, будет немедленно отстранен от бокса.



Сейчас моя команда занимается ревизией деятельности Федерации за последние два года. Впоследствии этому будет дана надлежащая оценка. Хочу поблагодарить за устойчивость всех, кто пытался сохранить боксерский потенциал во время испытаний для Федерации и безграмотного руководства рейдеров, которые ставили собственные амбиции выше интересов боксерского сообщества", — говорится в заявлении.