Украина потеряла Шевченко, который входит в топ-60 лучших игроков мира

Более сотни украинских шахматистов сменили спортивное гражданство после начала полномасштабного вторжения. Среди них Кирилл Шевченко, входящий в сотню лучших игроков мира.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Из 110 украинцев, которые сменили флаг под которым выступают, 66 моложе 18 лет. Еще 44-м не более 23 лет. Отмечается, что восемь шахматистов сменили федерацию на российскую и только одна из них - ребенок. Также 14-летний Тихон Черняев вернулся к выступлениям за Украину после незначительного пребывания в составе Германии. В общем Федерация шахмат Украины приняла семь игроков с начала 2022 года.

Лучшим украинским шахматистом, сменившим спортивное гражданство является Кирилл Шевченко, который сейчас выступает за Румынию и расположился на 51-й строчке рейтинга ФИДЕ.