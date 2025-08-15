Уилсона можно было дожимать: Юлиан Бойко – о солидном выступлении на Saudi Arabia Masters

Украинский снукерист Юлиан Бойко великолепно провел турнир Saudi Arabia Masters 2025.

Единственный представитель Украины в мейн-туре прошел четыре раунда, а в пятом ему предстояла игра с титулованным англичанином Кайроном Уилсоном. Чемпион мира 2024 года имел серьезные проблемы, но сумел выкрутиться из сложного положения.

"Чемпион" решил поговорить с Юлианом и об игре против Уилсона, и о самом турнире, а также узнали ближайшие планы 19-летнего игрока в снукер.

– Начнем с самого свежего, а затем к общему. Фрейм №7. Досадное непопадание черного шара... Какие эмоции были тогда. Можно ли считать тот промах решающим?

– На самом деле он повлиял, но я старался быстро забыть тот промах и двигаться дальше. Шансы были и в следующем фрейме.

Почему промахнулся? Наверное, почувствовал, что победа близко. На какой-то момент потерял концентрацию. В целом, немного задумался о выходе на следующую красную. Вот такая потеря концентрации и, как результат, ошибка. Ею Кайрен воспользовался.

Позиция Юлиана в седьмом фрейме. Черный шар предательски не вошел в лузу после удара. Скриншот Eurosport

– Фрейм №2. Уступая такому титану 0:60, многие бы опустили руки. Ты этого не сделал – 73 очка подряд. Как такое удалось? Еще не было психологического давления или как?

– Сложно сказать почему, но мне легче играть первые фреймы. Как-то не так чувствую напряжение, видимо. В каждом матче, который я играл, начало встречи было отличное.

Ну и с Кайреном мы играли спарринги. У меня не было страха перед таким оппонентом. Я просто пытался наказать его за ошибки, поставить под давление, чтобы он почувствовал, что легкого матча не будет.

– Во второй половине встречи было хорошо слышно, что успешные действия англичанина сопровождались радостными и громкими возгласами. Так кто это был: команда, друзья Кайрена? И сильно ли это сбивало с толку тебя?

– Если честно, наверное, немного повлияло. На будущее, конечно, я должен уметь с таким справляться. Иногда было даже неуважение. Например, в контре (решающий фрейм – прим.) я не забил красный шар в среднюю лузу, и те ребята кричали: "Yes! Hoorey!".

Они не только болели за Кайрена, но и откровенно болели против меня. Это не семья или команда Кайрена. Я знаю его семью, его брата – очень порядочные, интеллигентные люди.

Это были какие-то фанаты. Не знаю, местные ли, возможно, приезжие. Вероятно, они пришли с другого стола – с матча Ронни, потому что он очень быстро обыграл О'Коннора 5:0 на столе №1. Люди потихоньку перешли к нам: мы начинали, когда зрителей почти не было, но потом их стало больше.

– После игры Кайрен что-то сказал или было только рукопожатие?

– Нет, просто пожали руки. Мы знакомы, играли вместе, я приезжал к нему, в клуб, где он тренируется. Там и не было что говорить. Я пожелал ему успехов, когда мы уже были в лаунже для игроков после игры.

– Теперь к общему. Оппонентами были китаец Венвей, опытный Зак Сурети, ученик Марка Уильямса Джексон Пейдж и Луис Хиткоут, который до встречи с тобой всех обыгрывал 4:0. Ты победил их – отличный результат. Если дать оценку по 10-балльной шкале, то какую бы поставил себе? Возможно, были и моменты, которые огорчили в матчах против этих снукеристов?

– В общем, я бы дал 8,5 из 10. Думаю, тактическая игра и отыгрыши были на высоком уровне. Но, например, в матче с Пейджем немного не хватало серийности, на мой взгляд. Можно было делать победные брейки, но они срывались на 30-40 очках. Конечно, можно было и Кайрена дожимать.

Было несколько мелких ошибок: несколько шаров не забил в среднюю лузу, несколько раз не докатил биток на правильную сторону.

Я все это вижу, хочу развиваться, поэтому принимаю ошибки во внимание, чтобы становиться лучше. Надеюсь, если окажусь в такой ситуации еще раз, то пройду дальше.

تغلب إيوليان بويكوعلى اللاعب لويس هيثكوت في #بطولة_نجوم_السنوكر



Iulian Boiko outplays Louis Heathcote to advance in #BattleOnTheBaize. pic.twitter.com/ug6pI2Q4N0 — Saudibilliards (@saudibilliards) August 11, 2025

– Ты спарринговался с Оливером Лайнсом. Он сотворил громкую сенсацию – выбил победителя Saudi Arabia Masters 2024 и лидера мирового рейтинга Джадда Трампа. Удалось обменяться словами после его успеха?

– Часто с ним спаррингуюсь. Он отличный игрок, поэтому для меня не удивительно, что он обыграл Джадда. Оливер, по моему мнению, еще не достиг своего потенциала.

Я уверен, что от него мы еще увидим громкие результаты. Но нет, пока не говорил с ним, но при встрече поздравлю.

– Думаю, что во время турнира участники из одной страны как-то кооперируются в группки: англичане с англичанами, китайцы с китайцами и так далее. Ты – единственный украинец в мейн-туре. С кем из игроков во время турнира удалось обменяться словами о своих матчах? Может, кто-то давал советы?

– Сложно сказать, потому что это все индивидуально. Какие-то игроки больше социализируются между собой. Ронни и Трамп, я еще не сравниваю себя с ними (улыбается – прим.), они ни с кем не социализируются, я также не люблю много общаться с другими игроками. Это может немного сбить с настроения: он может рассказать о своих проблемах, о своей игре – и это отвлекает.

Я не очень люблю дружить с коллегами. Я со всеми в нормальных отношениях, можем перекинуться несколькими фразами, но дружеских отношений нет.

– У тебя все матчи были в вечерней части дня. Интересно, где ты жил, как проводил первую половину дня, как добирался до самой арены, много ли это времени занимало?

– Там были отели, рекомендованные для игроков, но чтобы дистанцироваться от большого количества участников, мы с тренером выбрали другой. До арены от отеля на такси добираться 15 минут.

В первой половине дня я много плавал – в отеле был открытый бассейн. Смотрел матчи, конечно. Поесть ездили ближе к центру Джидды, чтобы "убить" время. Был и обеденный сон.

Вечером ехали на арену, полчасика тренировки – и сам матч.

– Шон Мерфи в интервью говорил, что чемодан с его вещами (в том числе с кием) застрял в аэропорту города Дубай. У тебя все эти дни прошли без экстренных ситуаций?

– Когда туда летел – все было хорошо. Сейчас я в Варшаве, прилетел навестить семью. Мой кий еще не прилетел – где-то его не передали. Обещают, что в ближайшее время отправят другим рейсом, и все будет хорошо.

– У тебя следующий турнир Wuhan Open и Чжао Синьтун. Но перед этим в расписании был польский турнир в городе Львувек, где будут участники из Украины (Матвей Лагодзинский, Михаил Ларков, Кирилл Байдала), Польши, Латвии и других стран. Планируешь там сыграть?

– Да, турнир будет. Конкретно сейчас не знаю, буду ли играть. Кий еще не прибыл (улыбается – прим.). Если не успеет приехать, то придется сняться. Я не хочу играть другим кием, чтобы не терять форму и привычку к моему кию.

– Ну тогда через 10 дней Чжао. Синьтун вылетел от Криса Уэйклина. Удалось посмотреть ту игру? И какие ожидания или сейчас просто отдых?

– Сейчас отдых, но, конечно, планирую пересмотреть игру Чжао – Вейклин. Хочу увидеть, как нужно играть, оценить действия Криса, посмотреть, какие приемы он применял, чтобы выигрывать фреймы.

Юлиан успешно провел турнир. В первом раунде украинец одолел Лу Венвея, далее – выбил участника ЧМ-2025 Зака Сурети, в раунде №3 Бойко был сильнее валлийца Джексона Пейджа, а затем в непростой встрече победил англичанина Луиса Хиткоута, который до встречи с Юлианом одержал три победы со счетом 4:0.