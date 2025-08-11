Дальше – звездный Уилсон: Бойко пробился в 5-й раунд Saudi Aradia Masters

В Джидде состоялся матч четвертого раунда престижного турнира Saudi Aradia Snooker Masters 2025 между Юлианом Бойко и Луисом Хиткоутом.

Победу со счетом 5:4 одержал 19-летний украинец.

Соперник начал 8:0, но затем допустил фол (биток отправил в лузу). Юлиан сделал брейк на 79 очков и забрал первый фрейм.

Это, наверное, немного подорвало уверенность 28-летнего англичанина – предыдущие три матча Луис выиграл со счетом 4:0. Второй фрейм также остался за украинским снукеристом.

В третьем фрейме Юлиан вел 21:0, но синий шар предательски не зашел в лузу. Оппонент набрал 70 очков за подход к столу и сократил отрыв.

В четвертом фрейме Бойко оформил полсотни и восстановил преимущество в два фрейма. Пятый фрейм Луис уверенно вел, но Юлиан не сдавался и совершил великолепный камбэк – 59:54.

Впрочем, соперник сдаваться не собирался – 95:0 и 4:2. В седьмом фрейме Бойко имел преимущество 38:6, но Хиткоут сумел поставить его в неудобное положение. Как следствие, фол и великолепный рывок. Следующий фрейм также забрал Луис.

Нервы! В десайдере с ними (не без проблем) лучше справился единственный представитель Украины в мейн-туре.

Снукер – Saudi Arabia Masters

11 августа, 4 раунд

Юлиан Бойко (Украина) – Луис Хиткоут (Англия) 5:4

В следующем раунде соперником киевлянина будет титулованный Кайрен Уилсон. Англичанин является чемпионом мира 2024 года и уже начал новый сезон с победы на Shanghai Masters.

Украинец еще не играл против "воина". Победитель пары Уилсон - Бойко в 1/8 финала сыграет с триумфатором дуэли Си Цзяхуэй (Китай) – У Ицзе (Китай).