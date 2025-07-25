Снукер – это не шахматы: Юлиан Бойко о карьере, игре против Трампа и целях на будущее

Снукер имеет давнюю историю, но не перестает восхищать миллионы фанатов во всем мире. С течением времени этот вид спорта продолжает развиваться и расширять географию. Турниры проходят на разных континентах, а в мейн-туре все чаще появляются представители новых стран.

Юлиан Бойко – единственный представитель Украины среди профессионалов. Впервые он пробился в элиту еще в 2020 году, когда ему было всего 14.

"Чемпион" пообщался с киевлянином о его пути в снукере, детских воспоминаниях, любимых игроках и планах на будущее.

– Если верить имеющейся информации, ты познакомился со снукером в 4-летнем возрасте, просматривая трансляции по телевизору. Это действительно так? И помнишь, с какого именно матча началась твоя любовь к этой игре?

– Да, я начал смотреть снукер где-то в 4 или, возможно, 5 лет. Кажется, тогда произошел какой-то сбой, или мы что-то напутали с пакетом каналов – был только "Eurosport" (улыбается – прим.).

Я просматривал матчи. Наверное, это был чемпионат мира, потому что помню, что матчи длились очень долго – я буквально часами смотрел снукер. Конкретных игроков не помню.

Но из детства больше всего запомнился Марк Селби. Он всегда был моим любимым игроком.

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– В 5-6 лет дети мечтают бегать на улице, не слушаться, а снукер – это концентрация, выдержка. Как тебе в таком возрасте удавалось тренироваться и становиться лучше?

– Первые 2-3 года задача моего первого тренера – Петра Чиркина – заключалась в том, чтобы сохранить во мне любовь к игре. Чтобы я просто не потерял это желание. А уже в 9-10 лет мы начали больше работать над техникой, над более профессиональными вещами.

В 6-7 лет моего роста уже хватало, чтобы тренироваться, но технически было сложно что-то поставить. Но я все равно ходил – в таком возрасте я уже не мог жить без этой игры. Мне очень нравилось смотреть снукер, следить за игроками.

На свой первый турнир я пошел в 7 лет. Первые годы – это было просто наслаждение от игры. И моему первому тренеру удалось сохранить эту любовь к снукеру.

– В 7 лет ты принял участие в чемпионате Европы U–21. Как так случилось?

– Раньше на чемпионатах Европы действовало правило, что игроки допускаются с 12 лет или по достижении определенного роста. Я был первым, для кого сделали исключение – допустили к участию в таком возрасте.

Помню, это был шок для нас. Кажется, мне даже удалось выиграть одну игру или несколько фреймов. Точно уже не вспомню, но, вроде, одну игру таки выиграл.

Это было совместное решение с отцом. Он всегда говорил, что с раннего возраста нужно иметь турнирную практику, ездить на соревнования. Многие из знакомых в снукерном кругу, когда узнали, что мы едем на чемпионат Европы, говорили, что рано, что отец поступает неправильно. Но я считаю, что он был прав – такой опыт пошел мне на пользу.

– Занимался ли ты еще какими-то видами спорта в школьные годы? Возможно, в младших или старших классах? Или снукер сразу забирал все время?

– Да, снукер занимал довольно много времени. Но мне также очень нравился теннис. Я ходил на него 2-3 раза в неделю.

Впрочем, профессионально я себя видел только в снукере. Теннис – это был, скорее, для всестороннего развития, отличная физическая подготовка.

Мне очень нравится теннис – думаю, на одном уровне со снукером. Просто как-то не видел себя теннисистом. Да и в 12-13 лет в снукере уже были определенные успехи, а вот в теннисе даже на турнирах не играл. Поэтому снукер – это основное, а теннис хорошо дополнял как вспомогательный вид спорта.

– Ты вспомнил Марка Селби. А на кого равнялся в детстве, и за чьей игрой больше всего следишь сейчас?

– За Марка Селби болел, за Нила Робертсона также. Насколько помню, тогда они как раз были лидерами рейтинга.

Всегда старался равняться на тех, кто лучший. Сейчас такими для меня являются Джадд Трамп и Кайрен Уилсон. Они демонстрируют невероятные результаты, имеют стабильность. Это игроки очень высокого уровня, поэтому и ориентируюсь сейчас именно на них.

Коллаж Анна Станович

Трудно не упомянуть Ронни О'Салливана. По моему мнению – он лучший снукерист за всю историю игры. Я стараюсь пересматривать его матчи, слежу, как он строит брейки, как разбирает позиции. В этом плане – он уникален.

– В 14 лет ты уже был в центре внимания, став самым молодым участником профессионального турнира. На одном из них судьба свела тебя с Джаддом Трампом. Помнишь свои эмоции до матча и во время встречи?

– Если честно, оглядываясь назад, в 14 лет я даже не понимал, что происходит (улыбается – прим.). Это было немного как сон.

Я попал в мейн-тур таким юным. Не было никакого давления, никакого страха. Тогда я совсем иначе себя чувствовал, чем сейчас, когда играю на турнирах.

Я просто хотел получить удовольствие от игры. Конечно, была какая-то наивность – казалось, что есть шансы выиграть, но ведь я явно еще не был готов к такому уровню. С радостью сыграл бы сейчас с Джаддом или Кайреном – чтобы на нынешнем уровне попробовать навязать конкуренцию, выиграть несколько фреймов, показать себя лучше. Ведь тогда я проиграл 0:5 или 0:6.

– В первом круге Wuhan Open твоим соперником будет Чжао Синьтун – действующий чемпион мира. Как тебе его выступление и уже начал к нему готовиться?

– С Чжао мы будем играть в конце августа. Его победа на чемпионате мира – это мощный шаг для китайского снукера. Думаю, теперь в Китае будет еще больше турниров – игра вышла там на новый уровень.

Он замечательный игрок. Я знаю его довольно давно – мы часто спарринговались в Академии Виктория в Шеффилде. Думаю, это мне немного на руку – нет никакого давления, я его знаю.

На тренировках у нас была равная игра. Конечно, турнир – это другое, особенно когда речь идет о выступлениях Чжао. На турнирах он может показать что-то особенное. Я постараюсь навязать борьбу, показать качественный матч.

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Конкретно под него не готовлюсь. К старту сезона я уже готовился – ездил в Англию, проводил спарринги. Сейчас я в Варшаве, немного провожу время с родными. Скоро снова отправлюсь в Англию – там снова буду спарринговаться с сильными игроками. Верю, что это придаст уверенности и пойдет на пользу.

– Снукер в Украине постепенно набирает обороты. Но до сих пор для многих остается загадкой – как проходит день профессионального игрока? Расскажи, сколько времени ты проводишь за столом, и какие ещё методы используешь, чтобы становиться лучше.

– Обычно мой тренировочный день выглядит так: просыпаюсь около восьми утра и иду в академию. Вообще, многое зависит от того, в какой стране я нахожусь.

Если я в Англии – иду в академию. В 10:00 начинается тренировка. Сначала 2-3 часа работаю соло. Например, отрабатываю с тренером брейк-билдинг, дальние удары, отыгрыши, удары с реста, с борта – то есть все, над чем надо работать. Сосредотачиваюсь на своих слабых местах.

После обеда играю один или несколько спаррингов. Всегда стараюсь найти самого сильного соперника. Я часто тренируюсь в академии Диня Чжуньху, и если вижу игрока из топ-16 или топ-32 – предлагаю сыграть. Иногда играем один-два матча.

После этого – полчаса или чуть больше разбор: анализируем игру, ищем ошибки, выделяем сильные стороны.

Два-три раза в неделю после тренировки – бег. Стараюсь поддерживать хорошую форму, потому что выносливость очень важна на турнирах.

А потом – ужин, отдых, свободное время. Вот примерно так и выглядит мой тренировочный день.

– Ты еще очень молод, но уже с большим опытом. Какие личные цели ставишь перед собой на ближайшие 3-5 лет?

– Хотелось бы до 25 лет закрепиться в топ-64 мирового рейтинга. Не знаю, удастся ли это сделать в ближайшие два года, или чуть позже. Но точно хочу постепенно двигаться вверх в рейтинге.

Для этого нужно выйти хотя бы в четвертьфинал или полуфинал рейтингового турнира.

– Тебе уже удалось выступить на многих турнирах. Какой зал или турнир больше всего впечатлил?

– Назову три. Скоро будет Wuhan Open – я выступал там и в прошлом году, играл против Джека Лисовского. Турниры в Китае проходят на совершенно другом уровне, чем в Англии. Великолепная церемония открытия, отличное отношение к игрокам. Такой атмосферы я больше нигде не видел. Играть в Китае – это что-то особенное.

Также запомнилась Саудовская Аравия – там все тоже на высшем уровне: зал, отель, организация, отношение.

В Англии еще не приходилось играть в Йорке на UK Championship или в "Крусибле" на чемпионате мира в основной сетке – поэтому пока не могу объективно оценить.

Из английских турниров мне нравится играть в Челтенеме – там проводится British Open. Город имеет особый вайб, турнир проходит рядом со стадионом, где проводят соревнования по конному спорту. Такая особая атмосфера – мне очень нравится.

– Ты упомянул Джека Лисовского. В начале полномасштабной войны он поддержал Украину, даже вспоминал об украинских корнях. Имел возможность пообщаться с ним?

– Джек – очень приятный человек. Он поддерживал меня в начале войны, поддерживал Украину и украинцев.

Он даже давал бесплатные билеты на свои матчи чемпионата мира в "Крусибле". Это было в 2022-м году. Было очень приятно.

Иногда на турнирах общаемся. Приятно, что он не только поддерживал, но и помнит о своих украинских корнях.

Snooker player Jack Lisowski has been prohibited from paying tribute to Ukraine with a Ukraine flag at the World Snooker Championships in Sheffield as the organisers have deemed it as a political statement…@JackLisowski has Ukrainian roots via his grandfather 🇺🇦 https://t.co/6r1WPZQeiA pic.twitter.com/N8MJJ2ao1N — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 21, 2022

– Тебе 19 лет. Конечно, впереди еще большая часть карьеры. Но какой момент по состоянию на сейчас – самый любимый в ней?

– Наверное, это победа на чемпионате Европы U-21, которая позволила вернуться в мейн-тур. Это был очень важный турнир для меня.

Были победы и на чемпионате Европы в формате шатаут, и на командном Евро – но эта победа была первой личной. Еще и в дисциплине с 15 красными.

Не передать словами, что я тогда чувствовал. Это была эйфория. Матч был сложный – счет 4:4, и все решала контра (решающий, последний фрейм в матче, когда счет равен и победитель определяется именно в этом фрейме – прим.).

Хочется снова испытать те же эмоции. Надеюсь, в будущем смогу ощутить их после победы на рейтинговом турнире.

Iulian Boiko wins the Europen U21 Championship and is back on tour.



5-4 win over Oliver Sykes.



Still only 19 years old after having his first crack at the pro tour at just 14.



Nice bit of goldware (?) for his troubles. pic.twitter.com/8Mwe8cginW — Phil Haigh (@philhaigh_) March 17, 2025

– Соперником в том финале был англичанин Оливер Сайкс. Вы были знакомы до того?

– Да, мы уже играли с ним несколько раз на Q–school. Мы знакомы. Он отличный игрок. Думаю, что уже скоро он тоже будет в мейн-туре.

– Снукер часто называют "шахматами на зеленом столе". А как бы ты сам описал эту игру для человека, который с ней не знаком?

– Я считаю, что сравнение с шахматами не совсем точное. Да, смысл в нем есть – но в шахматах нет фактора исполнения ударов.

В снукере можно продумать 5-10 ходов наперед, но все зависит от того, как ты выполнишь удар. Надо не просто подумать, а еще и поставить биток в правильное место, иначе весь твой план рушится. Один сантиметр в сторону – и уже ничего не работает.

Коллаж Анна Станович

Поэтому да – есть стратегия, но для меня снукер больше про мастерство и контроль белого шара, чем про саму логику игры.

– Если не ошибаюсь, твой лучший брейк в официальном матче – 137 очков. Максимум – 147, и он случался чуть больше 200 раз в истории игры. Может, уже и тебе удавалось сделать его хотя бы в неофициальной игре?

– Если честно, у тебя немного неправильная информация (улыбается – прим). Я сделал брейк 147 на этапе Q-тура. Это официально зафиксированный результат, но он не идет в общую статистику, потому что турнир не под эгидой WST.