Джадд Трамп: сын дальнобойщика стал "Тузом в колоде" и переписал множество рекордов

Джадд Трамп, которого многие считают одним из самых талантливых и харизматичных игроков в истории снукера, оказал значительное влияние на этот вид спорта. Его путь к тому, чтобы стать "Тузом в колоде" (об этом чуть ниже), отмечен сочетанием природных способностей, упорного труда и выразительного стиля, который изменил представление многих людей о снукере.

Джадд родился 20 августа 1989 года в Бристоле, Англия, и там же начал играть в снукер. Он познакомился с игрой благодаря своему отцу, который привел его в местный снукерный клуб, когда Джадду было всего шесть. Отец, водитель грузовика Джейми Трамп, сам был страстным игроком, и именно он поощрил сына попробовать свои силы в этом виде спорта. Уже в молодом возрасте Джадд проявил незаурядный талант, что впоследствии привело к его успеху в профессиональном снукере.

Свой первый трофей юный спортсмен завоевал в 9 лет. Это был Чемпионат юниоров Бристоля (Bristol Junior Championship). Тот успех стал важным событием в начале его снукерной карьеры. Уже в возрасте 11 лет, в 2000-м Джадд выиграл чемпионат Англии U-15, а в следующем году (двенадцать ему еще не исполнилось!) дошел до финала чемпионата Англии U-18 (проиграл, кстати, Тому Форду, которому на тот момент было 17 лет). В 14 лет Трамп сыграл в полуфинале чемпионата мира U-21, а также набрал 147 очков за подход (максимально возможное количество) на Чемпионате Великобритании для юниоров (UK Championship for Juniors). На тот момент он стал самым молодым игроком, оформившим максимум на официальном турнире.

Джадд Трамп

Трамп стал профессионалом в 2005 году. Его агрессивный стиль игры и чутье быстро привлекли внимание, сделав его выдающимся игроком среди сверстников. В сезоне-2005/06, на Welsh Open, он стал самым молодым игроком, который когда-либо квалифицировался в финальную стадию рейтингового турнира. На чемпионате мира Джадд дебютировал в 2007 году, став третьим самым молодым игроком, который пробился в основную стадию турнира, после Стивена Хендри и Ронни О'Салливана. Кстати, кроме этих трех игроков, только Лю Чуан и Лука Бресель играли в "Крусибле" в возрасте 17 лет.

Переломные моменты

Впрочем, до сезона-2008/09 Джадд считался слишком юным, чтобы игроки Тура воспринимали его как действительно сильного соперника. Однако в том сезоне он выиграл отбор на Мастерс, а главное – свой первый профессиональный (хотя и нерейтинговый) турнир – Championship League. Тогда же впервые СМИ его стали называть "Туз в колоде" (The Ace in the Pack), и этот никнейм оказался весьма удачным, так как сейчас на любом турнире Джадд всегда входит в число фаворитов.

Ну а настоящий прорыв Трампа произошел в 2011-м, когда он выиграл свой первый рейтинговый титул на China Open, обыграв в финале Марка Селби и оформив свой 100-й сенчури в карьере. Джадд заработал неплохие деньги и впервые вошел в топ-16 мирового рейтинга. А сразу после того триумфа заявил о себе во весь голос: в "Крусибле" он начал с того, что обыграл действующего чемпиона Нила Робертсона, а затем дошел до финала, став вторым самым молодым финалистом после Стивена Хендри.

"Папа ездит на всевозможных грузовиках. Было бы здорово, если бы я мог выиграть турнир и позволил ему уйти на пенсию", – рассказал 21-летний Джадд перед решающим поединком.

Там соперником Трампа был трехкратный (на тот момент) чемпион мира Джон Хиггинс. Джадд выиграл первые две сессии – 10:7, однако не смог удержать преимущество и в итоге уступил – 15:18.

С того момента начался его подъем к популярности в мире снукера. Уже в следующем сезоне Трампу покорился первый титул "Тройной короны" – UK Championship. Джадд продолжал стабильно выступать в Туре и в ноябре 2012-го впервые стал №1 мирового рейтинга. К сезону-2018/19 он имел в копилке 8 трофеев, однако критики считали, что это слишком мало для такого талантливого игрока. Тот сезон стал очередной – и достаточно весомой – ступенькой на вершину снукерного Олимпа.

Вершины и переписанные рекорды

В январе 2019 года Трамп выиграл Мастерс, а в мае – и свой первый чемпионат мира, укрепив статус одного из элитных игроков. В финале он взял убедительный реванш у Джона Гиггинса – 18:9, причем оформил 7 сенчури. Шотландец также сделал 4 "сотни" – матч вошел в историю – больше 11 сенчури в одном поединке не было.

Джадд Трамп – чемпион Мастерса в 2019 году

Три года подряд (с 2019 по 2021) Трампа признавали лучшим игроком года по версии World Snooker Tour. В 2021 году он был включен в Зал славы снукера. Кроме того, что наш герой собрал полный комплект титулов "Тройной короны", он выиграл еще два рейтинговых турнира и в итоге стал первым игроком, который за сезон заработал более миллиона фунтов призовых.

Сезон-2019/20 стал рекордным по количеству выигранных рейтинговых турниров – 6. В сезоне-2020/21 Трамп взял еще пять трофеев! В 2022 году он дошел до своего третьего финала Чемпионата мира, в котором уступил Ронни О'Салливану, и в том же году получил орден Британской империи.

Джадд на протяжении трех лет подряд выигрывал финалы Northern Ireland Open, каждый раз с одинаковым счетом – 9:7, обыгрывая О'Салливана. Кроме того, стал одним из одиннадцати игроков, кто выигрывал Мастерс более одного раза. В конце 2023 года выиграл три рейтинговых турнира подряд.

В текущем сезоне Трамп уже победил на Saudi Arabia Snooker Masters и UK Championship, доведя количество выигранных титулов до 30. В четвертьфинале British Open против Марка Аллена сделал 1000-й сенчури в карьере и стал третьим игроком после Ронни О'Салливана и Джона Хиггинса, которому удалось достичь такого результата.

В целом же перед чемпионатом мира на счету Джадда – 93 "сотни", и он может не только дойти до 100, но и превзойти рекорд Нила Робертсона (103 сенчури за сезон).

Неуступчивый Кайрен

В последнее время особый статус приобрело противостояние Трампа с Кайреном Уилсоном. Из последних шести своих решающих поединков Джадд проиграл три, и все три – Кайрену: Xi'an Grand Prix (8:10), Northern Ireland Open (3:9) и Players Championship (9:10).

Также за Уилсоном остался последний полуфинал Мастерса (6:3). И хотя общая статистика все еще говорит о преимуществе Трампа (он выиграл 20 из 37 очных поединков), Джадд был сильнее только в одном финале из шести. Случилось это еще на Gibraltar Open-2020.

Что кроме снукера?

Путь Джадда Трампа от молодого начинающего игрока до чемпиона мира и "Туза в колоде" является прекрасным примером преданности снукеру, таланта и работоспособности. Его влияние на снукер, как с точки зрения игрового процесса, так и с точки зрения популярности, гарантирует – он запомнится одним из лучших игроков в истории этого вида спорта. Все это достигается благодаря многочасовым ежедневным тренировкам на грани фанатизма. Поэтому времени на личную жизнь не остается. Почти...

Трамп до сих пор не женат. А свои романтические отношения старается не выносить на широкую общественность. Впрочем, создается впечатление, что Джадда привлекают спортивные девушки экзотической внешности. Обычно сразу после победы в финальном поединке к триумфатору выходят самые близкие люди, родственники, жена, дети и тому подобное. И вот после выигрыша Players Championship-2017 Трамп праздновал победу со всадницей из ОАЭ Хадиджей Миср.

Впрочем, роман длился недолго, и после чего англичанин познакомился с гонконгской фигуристкой Мейзи Ма, которая моложе на 10 лет. Она надеялась принять участие в Зимних Олимпийских играх 2018, но не смогла пройти отбор из-за травмы. В память об этом разочаровании Мейзи сделала татуировку на запястье с изображением пяти олимпийских колец, одно из которых сломано...

Мейзи Ма Getty Images

Кажется, что роман Джадда и Мейзи – это серьезно и надолго. Потому что Трамп в конце прошлого года получил разрешение и переехал в Гонконг. Снукерист объяснил это не только тем, что ему нравится местная еда и культура. Джадд считает, что преимущества проживания в Гонконге перевешивают расходы, когда дело касается его снукерной карьеры: налоги здесь ниже, чем на родине, а инфраструктура лучше. Да и жизнь вообще интереснее, чем в Британии, а еще – рядом любимый человек.

Посмотрим, насколько жизнь в Гонконге влияет на качество игры Трампа. Даже большинство китайских игроков, как и австралиец Нил Робертсон, годами живут в Британии, чтобы не тратить время на перелеты и адаптацию накануне турниров, которые в основном играются в Европе.

В общем, "Туз в колоде" воплощает в себе сочетание таланта, работоспособности и успеха, что делает его ведущей фигурой современного снукера. Известный своим атакующим стилем, Трамп имеет чутье на результативные брейки и смелые удары, что делает его матчи интересными для просмотра. Его часто сравнивают с другими великими игроками, но способность Джадда адаптировать свою игру во время матчей и работать над слабыми сторонами выделяет его среди коллег в условиях жесткой конкуренции современного снукера.

И, кажется, впереди у Трампа еще много классных матчей, сенчури и титулов, ведь ему – всего 35!