Чжао Синьтун: от дисквалификации до чемпиона мира

Недавно в Шеффилде, Англия, чемпионат мира по снукеру выиграл китайский игрок Чжао Синьтун. Он бесспорно стал национальным героем и установил несколько рекордов, побить которые будет непросто. Впрочем, на родине ему до сих пор запрещено участвовать в официальных турнирах. Предлагаем вам краткое жизнеописание спортсмена, а кем же его считать – героем или преступником – решать каждому на свое усмотрение.

"Самый счастливый снукерный ребенок"

Чжао Синьтун (напомним, что у китайцев имя обычно ставится перед фамилией; то есть Чжао – это фамилия, а Синьтун – имя) родился 3 апреля 1997 года в Сиане – городе большом, во многом ориентированном на туризм, культуру и образование. Впоследствии семья переехала в Шэньчжэнь – промышленный мегаполис, граничащий с Гонконгом и насчитывающий сейчас около 18 млн жителей (это больше, чем пол-Украины!). Родители Чжао были связаны с медициной: отец был заместителем директора больницы, а мать работала в той же больнице медсестрой. Вблизи дома, где они жили, было много мелких магазинчиков и кафе, в которых владельцы устанавливали бильярдные столы. Именно там 8-летний Синьтун впервые взял в руки кий.

Очевидно, семья Чжао не бедствовала. Согласитесь, не у каждого 10-летнего мальчика есть собственная тренировочная комната с бильярдным столом. А у Синьтуна была, даже несмотря на то, что родители не верили в такую любовь именно к этому спорту, потому что малыш увлекался также футболом и баскетболом. Однако победил снукер: юный Синьтун играл каждый день, не пропускал трансляции матчей. А кумиром его был, конечно, Ронни О'Салливан: именно его стиль пытался подражать Чжао, внимательно просматривая трансляции турниров.

В конце концов родители вынуждены были смириться с выбором жизненного пути своего сына. Когда мать спросила Чжао, чем он будет заниматься после окончания университета, тот ответил, что "будет играть в снукер", и именно тогда родители решили поддержать его как игрока.

"Снукер – моя первая любовь, – позже рассказывал Синьтун, – Когда мне было 10 лет, родители купили стол для снукера, и я каждый день тренировался дома. Компромисс был таким: полдня учеба, полдня бильярд. А в целом я рос самым счастливым ребенком в мире снукера".

Чжао Синьтун, 2013 год Getty images

С 15 лет Синьтун начал играть в официальных турнирах на родине. И старался использовать любой шанс. Так, в 2012 году он получил wild card (в снукере на некоторые турниры приглашают местных игроков, которые не играют в Туре) на рейтинговый International Championship, проходивший в Китае – и обыграл экс-чемпиона мира Кена Догерти. Через год – шестикратного чемпиона мира Стива Дэвиса (тот позже сравнил игру 16-летнего Чжао с игрой молодого О'Салливана). Дважды (в 2013 и 2015) играл в финалах чемпионатов мира среди любителей. И наконец смог попасть в Тур, но удалось это только в 2016.

Циклон и Ракета

Впрочем, в статусе профессионала Синьтун сначала был лишь одним из многих юных талантливых игроков. Дин Цзюньхуэй – вот кто был кумиром китайской молодежи. Именно ему пророчили стать первым в истории китайским чемпионом мира. И именно с ним сравнивали всех молодых соотечественников. Да и Синьтун, когда ему было 17 лет, хотел быть похожим на Дина, хотя тот всего на 10 лет старше. А сам Чжао "выстрелил" через пять лет выступлений в Туре.

До этого он переехал в Англию и поселился в Шеффилде, буквально в десяти минутах от знаменитого театра "Крусибл", где проходят чемпионаты мира. Дин Цзюньхуэй, кстати, также проживает в Шеффилде еще с 2012 года, он даже открыл там свою Академию снукера (которая также находится неподалеку от "Крусибла"). Поэтому неудивительно, что именно этот английский город стал настоящей "Меккой" для молодых китайских снукеристов. Однако Синьтун занимался не в академии Дина, а в академии Виктории Ши (Victoria's Snooker Academy). В Пекине, возможно, больше снукерных залов, чем во всей Англии, однако лучшие китайские игроки связаны именно с Шеффилдом... И вообще китайские снукеристы в Шеффилде давно стали "своими", местные поклонники снукера болеют за них. Цзюньхуэй даже является меценатом и помогает футбольному клубу Шеффилд Юнайтед.

Что касается Синьтуна, то владелица Академии, где он занимался, Виктория Ши, лично просила Ронни О'Салливана, чтобы тот оценил игру юного Чжао. "Ракета" согласился, и что–то таки увидел в юном игроке. Ведь Ронни имеет своеобразный характер и не очень идет на близкий контакт. А вот в Синьтуне что-то разглядел. Не то, чтобы они дружили, однако при случае могут вместе где-то поужинать, а главное – вместе потренироваться. А это для любого снукериста чрезвычайно полезная вещь. Тем более – для молодого Чжао, который впоследствии получил никнейм "Циклон".

Доброжелательные отношения между Ронни и Синьтуном сохранились до сих пор. После поражения в полуфинале чемпионата мира О'Салливан искренне поздравил оппонента и даже пригласил его после игры в свою раздевалку.

"Он и так очень известен в Китае, но если станет чемпионом мира, это будет невероятно. Он будет мегазвездой. Это будет просто невероятно для снукера, да и для его жизни тоже", – отметил Ронни после того матча.

Начало взлета

Прорыв Чжао произошел в сезоне-2021/22, когда он завоевал титул чемпиона Великобритании, победив в финале Луку Бреселя со счетом 10:5. В возрасте 24 лет Чжао стал самым молодым победителем этого турнира со времен Трампа в 2011 году. Он оказался четвертым небританским победителем в истории UK Championship после ирландца Пэтси Фейгана, китайца Дина Цзюньхуэя и австралийца Нила Робертсона. А также четвертым игроком с материкового Китая, выигравшим рейтинговый титул, после Дина, Ляна Вэньбо и Яня Бинтао.

Чжао Синьтун после победы на UK Championship-2021 Getty images

Та победа позволила ему впервые войти в топ–16 мирового рейтинга и обеспечить место на втором турнире "Тройной короны" – Мастерсе. А меньше чем через два месяца Синьтун победил Яня Бинтао со счетом 9:0 в финале German Masters, став лишь третьим игроком в истории (после Стива Дэвиса и Нила Робертсона), который выиграл двухсессионный рейтинговый финал "на ноль".

В том же сезоне Чжао впервые сыграл в "Крусибле", одержал там первую победу (над Джейми Кларком), но вылетел во втором раунде от Стивена Магуайра. И именно тогда, в мае 2022, поднялся на самую высокую для себя (пока) ступеньку мирового рейтинга – шестую.

Чжао Синьтун Getty images

"Он может стать величайшим игроком всех времен благодаря своему таланту, своим способностям. Я всегда говорю, что он – это Роджер Федерер с кием для снукера в руках", – так О'Салливан оценил выступления Синьтуна в 2022 году.

Досадная ошибка или сознательное преступление?

А в январе 2023 произошла катастрофа. Или заслуженное наказание. Всемирная Ассоциация профессионального бильярда и снукера (World Professional Billiards and Snooker Association, WPBSA) в рамках расследования договорных матчей, которое касалось десяти китайских игроков, вынесло "приговор". Среди "осужденных" был и Чжао Синьтун.

Двух снукеристов – Ляна Вэньбо и Ли Хана – отстранили пожизненно. Они участвовали в "договорных" матчах, делали ставки на снукерные поединки, заставляли других игроков "сдавать" игру и т.п. (напомним: во время пандемии COVID китайцы, жившие в Британии, не могли вернуться на родину; а в возникшей "шеффилдской диаспоре" снукеристов на ведущие роли вышли старшие по возрасту Лян и Ли). Остальные восемь игроков получили временную дисквалификацию – до 5 лет 4 месяцев (хотя некоторые сначала были отстранены от официальных матчей на 8 лет, однако затем этот срок сократили). Среди них был и 22–летний Янь Бинтао, первый игрок, рожденный в 2000 году, который стал профессионалом. На тот момент он занимал 23 строчку в мировой табели о рангах. И получил 7 лет дисквалификации, которые затем сократили до 5.

Однако самым сильным из дисквалифицированных игроков был, без сомнения, Чжао Синьтун. Он имел в то время два рейтинговых титула и занимал 11 строчку мирового рейтинга. И получил отстранение на 2,5 года... Как указано в официальных источниках, Чжао "согласился на обвинения в соучастии в договоренности с другим игроком относительно двух матчей и самостоятельных ставках на эти матчи". Что же произошло на самом деле?

Дело в том, что участникам Тура категорически запрещено делать ставки на любые снукерные матчи. Ну и тем более – договариваться о результате. Что сделал Синьтун? Во–первых, он был единственным из десяти обвиняемых, кто "сам не договаривался ни об одном матче". Во–вторых, его участие ограничивалось размещением ставок за Яня через Ли. Также было отмечено, что он пытался отговорить Яня, которого знал с 16 лет, от договорных матчей, и что просто не видел другого выбора, кроме как сделать ставки за Биньтао, который сам получил бы гораздо более суровое наказание. Комиссия также установила, что Чжао проявил "искреннее раскаяние за свои действия", признал обвинения при первой же возможности и сам не имел счета для ставок. То есть Синьтун получил достаточно суровое наказание за довольно незначительное нарушение. Впрочем, руководство Тура и не скрывало, что эти "показательные казни" должны стать мощным сдерживающим фактором для любых игроков, которые надумают ввязываться в договорные матчи.

Чжао раскаялся, полностью признал вину, ничего не скрывал – и срок дисквалификации ему сократили до 20 месяцев. При этом на родине местная ассоциация вынесла свой приговор и менять его не стала. Поэтому в Китае Синьтун "забанен" вплоть до 1 июля 2025 года.

"Китайская ассоциация бильярда и снукера подтвердила, что их санкции применяются только к материковому Китаю, и что Чжао Синьтуну разрешено играть на соревнованиях за пределами Китая после окончания срока дисквалификации WPBSA", – заявили на родине.

Но в соревнованиях WPBSA он смог участвовать с 1 сентября 2024 года. Чем воспользовался на все 100 – и, пожалуй, на все 1000 – процентов.

Новый взлет

Чжао вернулся в ряды профессионалов через Q–тур. Это серия турниров, в которой участвуют любители и бывшие профессиональные игроки, соревнующиеся за право играть в основном Туре – так сказать, "низшая лига". Синьтун выиграл четыре турнира Q–тура подряд в период с октября 2024 года по январь 2025 года, тем самым гарантировав себе первое место в рейтинге Q–тура и обеспечив возвращение к профессиональным соревнованиям в сезоне–2025/26. При этом стал первым игроком, который сделал максимальный брейк в Q–туре, дважды достигнув этого результата в турнирах №3 и 4.

Еще не имея статуса профессионала, Чжао получил приглашение на UK Championship, который прошел в конце ноября. Он успешно преодолел квалификацию, но в первом же раунде уступил Шону Мерфи (3:4). Однако в основном всех интересовала не форма Синьтуна и не качество его игры, а то, как к нему относятся другие игроки. Мерфи после победы заявил: "Мы все совершали ошибки, он отбыл свой срок, ему следует дать возможность вернуться в Тур".

Шон Мерфи и Чжао Синьтун Getty images

А уже получив право на участие в Туре со следующего сезона, Синьтун на правах аматора принял участие и в чемпионате мира.

Новый герой "Крусибла"

Поскольку большинство китайских профессиональных снукеристов проживает в Шеффилде, чемпионат мира-2025 стал для них почти домашним турниром. В этом году из 32 участников 1/16 финала десять были китайцами. Поэтому чисто математическая вероятность получения титула кем–то из них была самой высокой за все предыдущие турниры. Букмекеры считали, что из всех представителей Поднебесной лучшие шансы выиграть чемпионат имел именно Чжао. Однако настоящими фаворитами, конечно, считались другие игроки – и Трамп, и Уилсон, и тот же О'Салливан.

Чжао, не имея статуса профессионала, начал путь к короне "Крусибла" с самой низкой ступеньки – с первого этапа квалификации. 8 апреля он одолел гонконгского игрока Ка Вая Ченга – 10:3. При этом китаец оформил 9 крупных серий, в т.ч. 4 сенчури. Далее обыграл соотечественника Лонга Цзехуаня со счетом 10:8. И снова – 11 (!) больших серий, в т.ч. 2 "сотни". В третьем раунде Чжао ждало еще одно "китайское дерби" – на этот раз против Лю Хаотяня. 10:4, 8 серий, из которых 3 – сотенные. 15 апреля Чжао победил Эллиота Слессора – 10:8, 7 серий, в т.ч. 3 сенчури. Итак, за 8 дней Синьтун выиграл 4 матча, проведя 63 фрейма и оформив 12 "сотен". Выдающийся результат!

Читайте также : Видео Фото От британских офицеров до миллионных призов: история и правила снукера

Ну а в "Крусибле" Чжао продолжил победное шествие к чемпионству. При этом его серийность сперва начала снижаться. 21 апреля в 1/16 он обыграл прошлогоднего финалиста чемпионата мира Джека Джонса – 10:4. 10 больших серий, но лишь 1 сотенная. В матче против Лея Пейфаня (13:10) было только семь полусотенных брейков. Четвертьфинал Чжао Синьтун – Крис Вейкелин вообще стал единственным на турнире поединком без сенчури (в активе Чжао было 5 серий "50+").

Чжао Синьтун Getty images

А после того – новый всплеск серийности. О полуфинале с Ронни О'Салливаном сказано много. Добавим лишь, что в 24-х сыгранных фреймах (матч завершился со счетом 17:7) Синьтун оформил 15 крупных серий, в том числе 3 сенчури. Финал с Марком Уильямсом (4–5 мая) Чжао выиграл достаточно уверенно – 18:12. На его счету – 14 больших серий, 2 из которых были сотенными. То есть за 15 дней чемпион провел 109 партий в пяти выигранных матчах, оформив 6 сенчури.

Итак, Чжао Синьтун стал первым китайцем (и азиатом), который выиграл чемпионат мира. Он повторил достижение Терри Гриффитса (1979) и Шона Мерфи (2005), которые становились чемпионами, начав турнир с квалификационных поединков. Однако Чжао стал первым, кому пришлось для этого выиграть аж 9 матчей (всего в турнире он сыграл 172 фрейма, выиграв 111!).

Еще один довольно интересный момент. Сейчас Синьтуна официально нет в рейтинге, но в начале следующего сезона он поднимется сразу на 11–ю строчку! При этом будет сеяным под №2 в большинстве соревнований как чемпион мира.

А что чувствует сам герой?

"Дойти до финала и поднять трофей невероятно тяжело. Я играл в этом турнире 29 дней, почти целый месяц. Выиграл девять матчей, все в "длинном" формате. Это было действительно невероятно трудно. С тех пор как я начал серьезно играть в снукер, эта мечта всегда была со мной. Но теперь я действительно осуществил ее. Когда я поднял трофей, я с трудом мог в это поверить. Это было похоже на сон. Но это действительно произошло", – рассказывал Синьтун после матча.

Чжао Синьтун Getty images

Через день после завершения чемпионата Чжао вылетел в Шэньчжэнь, чтобы провести время с семьей и друзьями. Однако он с нетерпением ждет следующего сезона, ведь впервые будет представлен как чемпион мира на турнире Shanghai Masters уже в июле. К тому времени как раз завершится и срок его дисквалификации на родине. Так что аншлаги на этом турнире обеспечены!

Чжао Синьтун Getty images

"Думаю, что в следующем сезоне моя форма будет еще лучше, – рассуждает Синьтун, – Честно говоря, я не ставил перед собой высоких ожиданий перед чемпионатом мира, поскольку мне пришлось начинать с первого же раунда квалификации. Поэтому в дальнейшем я переосмыслю свой менталитет и постараюсь выиграть еще больше матчей. Я знаю, что для спортсмена действительно высокого уровня вызовы будут только больше, и впереди будет больше испытаний. Мне придется продолжать учиться и развиваться благодаря им".

Что ж, его путь к вершине был довольно сложным. Однако упорный труд помог не только не потерять, но и улучшить форму. А невзгоды, кажется, только закалили нервную систему Чжао. Будем считать, что "огонь и воду" он прошел. Теперь настало время испытания "медными трубами". Наблюдать будет интересно!