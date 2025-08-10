Украинская правда
Бойко пробился в четвертый раунд Saudi Arabia Masters

Руслан Травкін — 10 августа 2025, 22:39
Бойко пробился в четвертый раунд Saudi Arabia Masters
Юліан Бойко
WST

Украинец Юлиан Бойко в третьем раунде Saudi Arabia Masters сошелся с перспективным валлийцем Джексоном Пейджем.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу 19-летнего украинца.

Юлиан забрал первый фрейм, но следующие два остались за старшим на 4 года оппонентом. Он оформил две полусотенные серии.

В следующих трех фреймах Юлиан играл уверенно и взвешенно, чем абсолютно заслуженно добыл путевку в четвертый раунд.

Завтра украинский снукерист сыграет с англичанином Луисом Хиткоутом. Его следующий оппонент в начале июля отпраздновал 28-летие. Луис проводит свой четвертый сезон среди профессионалов.

На Saudi Arabia Masters Хиткоут выступает очень мощно – всех соперников он переиграл со счетом 4:0. Сначала выбил местного любителя Аймана Аламри, который получил вайлд-кард, затем одолел Санни Акани из Таиланда, а в третьем раунде разгромил Лея Пейфаня, который на чемпионате мира этого года в первом круге обыграл Кайрена Уилсона.

Символично, что победитель противостояния Бойко – Хиткоут в 1/16 финала выйдет именно на Кайрена, который начал сезон-2025/26 с победы на турнире Shanghai Masters

