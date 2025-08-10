Бойко пробился в четвертый раунд Saudi Arabia Masters

Украинец Юлиан Бойко в третьем раунде Saudi Arabia Masters сошелся с перспективным валлийцем Джексоном Пейджем.

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу 19-летнего украинца.

Юлиан забрал первый фрейм, но следующие два остались за старшим на 4 года оппонентом. Он оформил две полусотенные серии.

В следующих трех фреймах Юлиан играл уверенно и взвешенно, чем абсолютно заслуженно добыл путевку в четвертый раунд.

Завтра украинский снукерист сыграет с англичанином Луисом Хиткоутом. Его следующий оппонент в начале июля отпраздновал 28-летие. Луис проводит свой четвертый сезон среди профессионалов.

CAN ANYONE STOP THE HOOVER? 🙌



Louis Heathcote has won 12 frames in a row here in Jeddah, now defeating Scottish Open champ Lei Peifan in a whitewash!



He faces Jackson Page or Iulian Boiko in R4!#BattleOnTheBaize | @saudibilliards pic.twitter.com/jKJwz5DO1S — WST (@WeAreWST) August 10, 2025

На Saudi Arabia Masters Хиткоут выступает очень мощно – всех соперников он переиграл со счетом 4:0. Сначала выбил местного любителя Аймана Аламри, который получил вайлд-кард, затем одолел Санни Акани из Таиланда, а в третьем раунде разгромил Лея Пейфаня, который на чемпионате мира этого года в первом круге обыграл Кайрена Уилсона.

Символично, что победитель противостояния Бойко – Хиткоут в 1/16 финала выйдет именно на Кайрена, который начал сезон-2025/26 с победы на турнире Shanghai Masters