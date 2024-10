All-in от Никс, Бостон сохранил "костяк", последний шанс Бакс: превью Восточной конференции НБА

Через несколько дней начнется сезон Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/25.

Межсезонье, возможно, было не самым интересным в истории, но точно не заставляло скучать. В последние годы, даже десятилетия, считается, что Западная конференция намного сильнее, но поскольку чемпион НБА представляет Восток, поэтому начнем с них.

Хоть это и полностью медицинский критерий, но на сленговом языке спортсменов так часто называют команды, где играют либо мало перспективные ребята, либо собравшиеся на чемпионат города "левые мужички". Все понимают, что им ловить нечего, но они есть и все. Никуда их не денешь.

Для оценки перспектив Вашингтона и Детройта подобный термин подходит идеально. Причем их выступления – это константа. Пистонс за последние 15 лет только 2 (дважды!) выходили в плей-офф. Их выступления в постсезоне напоминали мем с Абрахамом Джеем Симпсоном – два вылета по 0:4.

За последние два года "поршни" одержали в общей сложности 31 победу. За последние 5 – 94. Во многих рейтингах Детройт – самый депрессивный город США. "Поршни" идеально подходят под стилистику своего места дислокации.

Поскольку хуже уже некуда, думаю, что прогресс Каннингема позволит коллективу завоевать 24 виктории и не финишировать последними.

Ведь это место забронировано за Визардс. В истории Вашингтона был еще худший период, чем у нынешних Пистонс. Команда из столицы Соединенных штатов Америки с 1989 по 2004 год вообще только раз попадала в 8 лучших в конференции.

Прошлым летом руководство пошло в перестройку и что-то пока не было сделано ни одного удачного мува, который вернул бы "волшебников" в категорию середняков в ближайшие годы. Вероятно, что этот регулярный чемпионат они проведут еще хуже предыдущего.

Эта фраза идеально подходит для ситуации с Вашингтоном.

Они одержат свои 18-20 побед, Джордан Пул регулярно будет попадать в курьезные моменты, Кайл Кузьма продолжит шокировать своим луком и эйр-боллами, Валанчюнаса обменяют на драфт-пик в феврале.

В битву этих двух "титанов" должен вмешаться Бруклин Нетс. Их игра такая же мрачная, как и цвета домашнего паркета.

Положительным моментом является приход на тренерский мостик молодого испанца Жорди Фернандеса. У него 15-летний ассистентский опыт работы, а также он довольно неплохо поработал со сборной Канады. И хотя "теневой" фаворит Парижа на Олимпиаде подвел всех экспертов, не стоит забывать, что канадцы брали бронзу под его руководством на ЧМ-2022.

К сожалению, ничего хорошего их все равно не ожидает. Но здесь, глядя под каким углом. Если под "хорошим" считать погоню за победой в лотерее драфта и выбор Купера Флэгга, то эта задача может быть реализована.

Да, Кэм Томас продолжит набивать статистику, возможно, даже войдет в десятку лучших скореров лиги, но если этот состав одержит 25 побед, то только за счет общей слабости и дивизиона, и конференции.

Если не считать игроков, которые будут начинать встречи с первых минут, то другая часть ростера напоминает случайные имена из видеоигры NBA2k после 10 сезонов режима MyCareer.

Единственная причина смотреть матчи Нетс – последний сезон Бена Симмонса в НБА. Далее Тайвань или Китай, или (не)заслуженная пенсия.

Шарлотт Хорнетс и Торонто Рэпторс не совершили ничего такого, чтобы иметь солидный буст. От предыдущих трех организаций их отличает наличие молодой звезды (Лонзо Болл/Брендан Миллер и Скотти Барнс) и какая-никакая, но неплохая стартовая пятерка.

Однако есть большие подозрения, что даже до плей-ин они не дотянут и еще в апреле отправятся отдыхать.

Чикаго, Атланта, Индиана и Майами. Каждая команда со своим обаянием, исторической важностью для лиги, стилем игры. Но нет ничего глобального, что позволит им бросить вызов для контендеров конференции.

Чикаго остался с травматическим Лавином, у которого контракт так же велик, как и перечень травм в медицинской книге. У "быков" появились две дополнительные опции: Джоша Гидди выменяли на Алекса Карузо, а после 1014 (да-да) дней пропуска после травмы и реабилитации на площадку вернулся Лонзо Болл.

Не стоит забывать, что в прошлом сезоне Коби Уайт наконец-то доказал, что не зря его брали на драфте-2019 под №7.

Главным вопросом по мотивации Буллз является то, что их драфт-пик первого раунда следующим летом имеет защиту топ-10, поэтому, чтобы сохранить его, нужно финишировать в пятерке худших коллективов Востока. Если они решат менять Лавина и Вучевича чисто ради того, чтобы скинуть их соглашения, то Шарлотт или Торонто имеют довольно неплохие шансы на не особо нужное им место в плей-ин.

Ничего лучше об Атланте и не сказать. После версии "крепких ребят" Майка Буденхольцера "ястребы" довольно быстро перестроили состав, выходили даже в Финал конференции, но все никак не сделают шаг на новую ступень.

Если особенно не углубляться в действия последних лет, то причина отсутствия стабильности для Хокс одна – обмен Дончича на Янга в 2018 году. Задним числом, как говорится, все умны. Тогда многие еще не верили, что талантливый европеец быстро адаптируется к ассоциации, а также имели очарование Стефеном Карри. Трей смотрелся в перспективе новой версией "Шефа".

Прошло шесть лет – Янг и дальше подпадает под перевод своей фамилии – молодой. Защита не улучшилась, чего-то прорывного в игре в атаке не прибавилось. Конечно, он может "поймать хот-хенд" и попасть дальний с девяти метров, но это единичные случаи. Зачастую им на смену приходят ненужные броски на седьмой секунде атаки. Благодарны таким решениям от своего плеймейкера только Клинт Капелла и Оньек Оконгву, которые в пересчете на 36 минут входят в список лучших бигменов по подборам на чужом щите.

Франшиза из Джорджии получила Заккари Ризаше под №1 на драфте. Все достаточно скептически относятся к набору этого года, поэтому не факт, что француз усилит команду. По крайней мере, здесь и сейчас. Как следствие, "ястребы" выступят на уровне 2023/24.

Майами Хит очаровали всех своим подвигом в сезоне 2022/23, когда дошли до финала НБА, но многие забыли, что флоридцы в том сезона ничего особенного не демонстрировали, и залезли в решающую серию из зоны плей-ин. В прошлом сезоне карета снова превратилась в тыкву.

Из того "горячего" похода весны 2023 года остались: Адебайо, состарившийся на два года Батлер, седовласый Кевин Лав, травматик Гирро, все еще юноша Никола Йович и снайпер без защиты Робинсон с зарплатой в 20 млн.

Ушли Винсент, Мартин, Cтрус. Каждый из этих игроков делал важный вклад в сенсационные триумфы над Милвоки, Нью-Йорком и Бостоном. Нет даже Кайла Лаури, который все 23 матча того плей-офф начинал в старте. Да, добавился Хайме Хакес, но он не панацея или священный грааль. В сериале "Лучше звоните Солу" главный герой находил выход из разных комических/трагических ситуаций. У Эрика Споэльстры одновременно и та, и другая. Но его гения будет маловато для чего-то большего, чем 7-10 места.

CBS Sports' Top 30 coaches in the NBA: 1.Erik Spoelstra, Heat 2.Nick Nurse, 76ers 3.Rick Carlisle, Pacers 4.Steve Kerr, Warriors 5.Ty Lue, Clippers 6.Mark Daigneault, Thunder 7.Will Hardy, Jazz 8.Ime Udoka, Rockets 9.Mike Budenholzer, Suns 10.Tom Thibodeau, Knicks

Индиана Пейсерс стала открытием прошедшего чемпионата. Сначала коллектив дошел до финала новосозданного in-season tournament и шел среди лидеров таблицы. Это удалось благодаря очень быстрому темпу (даже для современной НБА) игры. Они напоминали "золотую" футбольную сборную Бразилии с их "Вы забьете сколько сможете, а мы – сколько захотим".

Мало кто верил, что "дыхалки" хватит на весь сезон. Безусловно, где-то были спады, особенно во время травмы "мозга коллектива" Тайриза Халибертона, однако команда успешно дошла до финиша, а затем шокировала Милвоки, Нью-Йорк и даже в Бостона нормально попила крови, но два поражения в первых двух матчах при равном соперничестве стали для Пейсерс нокдауном, из которого они не поднялись.

Смотреть игры подопечных Рика Карлайла интересно, но такой стиль игры никогда не выигрывает титулы. Конечно, если вы не Голден Стейт 2014-2019. Да и то, не стоит забывать, что у "воинов" умели защищаться Игуадала, Грин и Томпсон до тяжелых травм.

В этом слове ударение на "а", а не на "о". Что Милуоки, что Филадельфия, что Кливленд и даже Орландо – это уже объекты. С ними следует считаться, уважать, остерегаться.

Меньше перспектив из этой легендарной ливерпульской четверки у Меджик и Кавальерс. Их серия в первом раунде затянулась на 7 матчей, то есть подарила интригу, но не несла никакого эстетического удовольствия.

Честно говоря, родной клуб Леброна достиг потолка. Для нового скачка было решено сменить коуча. Кенни Аткинсон прославился тем, что понемногу вывел Нетс из кризиса "имени Михаила Прохорова – Билли Кинга", но как только нью-йоркский коллектив собрал более или менее конкурентный состав для уверенной борьбы за зону игр на вылет, то начались проблемы. После увольнения Аткинсон успел поработать в Клипперс и Уорриорз и даже стать чемпионом, чтобы снова получить вызов в качестве главного.

Здесь он встретится с бывшими подопечными по Бруклину Карисом Левертом и Джарретом Алленом, будут у него и голодны до побед Гарленд и Мобли, ну и звезда первой величины Донован Митчелл. То есть все то, что имели "Кавс" и год, и почти два назад. Результат 6-11 в поединках плейоф – показатель того, на что этот состав способен.

У Орландо все то же, но есть надежда. Ключевые исполнители Меджик просто младше по возрасту своих коллег из Кливленда, что дает веру в более серьезные выступления в дальнейшем. Не исключено, что по итогам регулярного чемпионата они снова займут 4-е и 5-е место и подарят ремейк апрельского противостояния.

Филадельфия подписанием Пола Джорджа максимально громко заявляет, что они все еще в игре, верит в Эмбиида. Также у них есть Тайриз Макси, вполне заслуженно сыгравший в феврале на Матче звезд.

Однако записывать их в фавориты не позволяет анамнез выступлений. За последние 7 сезонов было 2 вылета в первом и 5 во втором раунде. Не принесло успеха трио Эмбиид – Батлер – Симмонс, не сработали также вариации Эмбиид – Харрис – Хорфорд и Эмбиид – Харден – Макси.

И нельзя сказать, что у Сиксерс были тройка явных лидеров, а все остальные – откровенные пассажиры. Нет. Была глубина, активы, однако успех так и не наступил. Теперь травматики Эмбиид и Джордж вступают в свой Last dance в качестве звезд НБА, а Эрик Гордон, Реджи Джексон, Кайл Лаури и Андре Драммонд будут помогать им со второго и третьего юнита. Учитывая нестабильность здоровья первых и возраст вторых, большое значение будет иметь выступление Макси и нестабильных Калеба Маритна и Келли Убре. Короче говоря, у пенсильванцев есть все то, чтобы навязать борьбу Кавальерс и Меджик.

Адетокумбо имеет схожую ситуацию с Эмбиидом. Рядом "дедушки" и травматики. Лопес уже не такой, каким был в чемпионский сезон, Миддлтон идеально бы заменил Самюэла Л. Джексона в фильмах "Неуязвимый" и "Стекло", а Лиллард всегда был альфой, поэтому никогда не станет Бэтменом для Робина, да еще и на скамье Док Риверс. умеющий проваливаться, руководя амбициозными коллективами. Не верите? Спросите у Клипперс и Сиксерс.

Сам Яннис намекал, что если команда не выиграет чемпионат, то руководство Бакс может его обменять. Ни один владелец ни при каких результатах не отдаст такого игрока, который держит фан-базу и рейтинги, но не зря Яннис родом из Греции. Он прекрасно намекнул на эзоповском языке о последствиях для франшизы после очередного неудачного плей-офф.

