Первопроходец, топ-пик легендарного драфта, роль Майка Фрателло: украинский след в НБА, часть первая

НБА — наиболее интернациональная среди топовых американских лиг (MLS подтягивается, но будем брать во внимание классическую четверку: НБА, НХЛ, НФЛ, МЛБ). Да, в хоккейной тоже много иностранцев, но с очень ограниченного количества стран.

В баскетбольной лиге так "международно" было не всегда, поскольку и игроки из Европы не активно решались изменить домашние условия на 82-х матчевой марафон, ни сами клубы ассоциации всерьез не считали звезд из других частей света достойными места в ростере. Неудивительно, что до середины 80-х иностранцы были исключением и значительное большинство из них представляли соседние США страны: Канаду, Доминикану, Багамы, Панаму или Пуэрто-Рико.

Не прибавляло баллов баскетболистам Старого Света и то, что американские игроки, которые не тянули и близко на уровень НБА, рисковали и ехали в Европу, а там довольно быстро становились звездами местных чемпионатов. Бесспорно, главной причиной отсутствия легионеров был и "железный занавес". На чемпионатах мира и Олимпийских играх главным препятствием для американцев были представители СССР и Югославии. Их лидеров подписать было невозможно, потому что США — капиталистическая страна, а "великие вожди" еще верили, что вот-вот и "при коммунизме все будет круто, он наступит скоро — надо только подождать".

Красная язва на карте большей части Европы превратилась в Уроборос — стала сама себя съедать. Ущемленные народы начали поднимать головы, а также ряд культурных и социально-экономических проблем заставляли руководителей стран коммунистического лагеря более открыто идти на сотрудничество и диалоги с другим миром. Не стал исключением и спорт.

На драфте-1986 были избраны Арвидас Сабонис, Дражен Петрович, Александр Волков, Валерий Тихоненко. Еще через год Шарунас Марчюлонис и Франье Арапович. Но система драфта тогда имела четыре раунда, все игроки кроме Сабониса (№24) были выбраны очень низко. На современном языке HR-ов это бы звучало: "Спасибо, возможно, мы вам перезвоним". Тратить пик, который может подарить проверенного игрока системы NCAA, у которого не будет языковых и акклиматизационных проблем, на звездного европейца не хотелось. Было загадкой, а захочет ли сам игрок переехать, отпустит ли баскетболиста спорткомитет его страны. Тем не менее, Империя зла и её сателлиты ослабевали, а игроки уже и сами делали все, чтобы попасть на Запад.

Первопроходец

Шестой раунд, №134. Да-да, тогда драфт продолжался и до таких выборов. На выборе Волкова лично настаивал Майк Фрателло, который за несколько недель до драфта получил награду Лучшего тренера года. Руководству было не жалко по просьбе наставника потратить "фантомный" пик на "фантомного" игрока.

В США он приезжал в ранге чемпиона Олимпиады, двукратного чемпиона СССР, триумфатора Евробаскета и со статусом одного из лучших баскетболистов Европы.

Свое заслуженное право играть за Атланту он доказал в 1988 году в матчах против… Атланты. Ястребы провели товарищеские матчи против сборной "советов" в Тбилиси (85:84), Вильнюсе (110:105 ОТ), а вот в Москве победу праздновали советские игроки — 132:123. В заключительной игре Волков набрал 35 очков, литовец Марчюленис добавил еще 23. Поединок транслировался на общедоступном телевидении США, поэтому местные болельщики убедились, что эти игроки действительно высокого качества.

И не надо думать, что заокеанские гости "филонили". Хокс привезли оптимальный состав: Спад Уэбб, Док Риверс, Кевин Уиллис, Клифф Ливингстон, а Доминик Уилкинс пропустил только первый матч. Вообще, приезд Вилкинса был достаточно комичен. Звезда НБА отказался ехать с командой, его убедил присоединиться к турне сам Дэвид Стерн, потратив немало минут на телефонные разговоры прямо из гостиницы города Тбилиси. Доминик согласился и прилетел в москву. Так как доллар был вне закона, центровой ничего не мог приобрести или снять номер, поэтому ждал 12 часов самолет в Вильнюс в аэропорту.

В сентябре сборная СССР выиграла золото Сеула-1988 года. Это станет еще одним фактором, который позволит смягчить строгость функционеров. И Волков, и Марчюленис получили зеленый свет от государства — летом 1989 года спортсмены сумели переехать в США.

"Я понимал, что мне 25 лет. Если я не сделаю этого сейчас, у меня ни за что не удастся сделать это позже. Может, у меня ничего не получится, но лучше попробовать", — говорил потом Волков.

Подписание форварда из коммунистической страны позволило шутить местным СМИ: "Атланта этот сезон начнет с десятью афроамериканцами, одним белым и одним красным". Если что, то "белым" был центровой Джон Конак.

Первый сезон прошел и не замечательно, но и плохим его назвать нельзя: 72 игры, 5,0 очка, 1,7 подбора и 1,3 передачи. за 13 минут на паркете.

Первая игра сезона сразу шокировала нашего представителя. Во-первых, его клуб без шансов уступил Индиане (103:126). Во-вторых, он отыграл всего одну минуту. В-третьих…

"На первой же игре я был удивлен: мы проигрывали, и вдруг Майк Фрателло и Доминик Уилкинс начинают... драться. Представляешь, тренер и лучший игрок! Их разнимают, они кричат ​​бранные слова в адрес друг друга. Может, думаю, это случайность, но через минуту с Фрателло сцепился Мозес Мэлоун", — признавался Волков.

В первые месяцы украинца очень удивляла навязчивость Мэлоуна. 34-летний баскетболист трижды признавался MVP НБА, начиная с 1978 года регулярно избирался на Матч звезд, но проявлял внимание к новичку коллектива.

"Я утром очнулся, спустился в гостиничный ресторан, заказал завтрак. Вижу, что идет Мозес. Подсел за мой столик и начинает со мной разговаривать. Я так хотел что-то ответить, понять, о чем он говорит, но... Такой жуткий, непонятный сленг вперемешку с английскими бранными словами. На следующий день снова иду перекусить, а там снова Мозес. Оглянулся, никого больше не видать. Потом спрашиваю у ребят: "Что это вы на завтрак не спускаетесь?" Они ответят: "Мы в номер заказываем, чтобы с Мозесом не разговаривать". И я следовал их примеру", — с улыбкой вспоминал Александр.

Уже в третьем матче сезона "ястребы" одолели Орландо (148:109), а Волков набрал 11 очков. В течение остального регулярного чемпионата форвард лучшие свои показатели по набранным очкам показывал либо в слишком выигранных матчах, либо в очень проигрышных. В поединках с интригой тренерский штаб не доверял важную роль новичку, поэтому украинец закончил сезон, играя в среднем по 13 минут на паркете.

Из-за серьезной травмы Волков полностью пропустил сезон 1990/1991. За тот год Хокс заплатили ему 650 тысяч долларов. Стив Керр, Спад Уэбб, Уилл Пардью, Эдриан Дэнтли, Джон Пэксон, Сидни Монкрифф и еще около двухсот игроков того сезона получали меньшую заработную плату. Майкл Джордан в свой первый чемпионский год, например, имел контракт на 2,5 млн долларов — больше зарабатывали только 8 игроков.

Залечив травмы, Александр третий год провел лучше первого: 8,4 очка, 3,4 подбора и 3,2 ассиста за 20 минут на паркете. Украинец сыграл 79 матчей, 27 из которых начинал в стартовой пятерке. В шести поединках Волков набрал 20+ очков (рекорд — 25), а также четырежды сделал дабл-дабл.

Аталанта не пробилась в плейоф, поэтому летом команду ждала легкая перестройка. Баскетболист из Украины контракт не получил, а других вариантов сам Александр и не искал.

Следующий год он провел в составе итальянской Реджо-Калабрии. В Серии А 206-сантиметровый исполнитель показал свой класс: 19,4 очка + 8,0 подборов. Следует сказать, что его одноклубником в итальянском клубе был Фрэнк Корнет, отец Люка Корнета. Да, того самого игрока Бостона, который несколько месяцев назад со Святославом Михайлюком стал чемпионом НБА. Вот такой тесный баскетбольный мир.

Такая статистика в сильной итальянской лиге позволила в дальнейшем играть за Панатинаикос и Олимпиакос, однако травма спины заставила повесить кроссовки на гвоздь в 31 год. Одной из причин травматичности Волков называл и свой период игры в Национальной баскетбольной ассоциации.

"До 25 лет я не травмировался вообще, не пропускал матчи, почти не болел. После переезда в США, вероятно изменился и график матчей, и режим питания, начались микротравмы. А уже во время игры в Греции травмы спины догнали меня до конца", — говорил он.

Волков практически не играл за сборную Украины, но удачно проявил себя как функционер. Он стоял у истоков баскетбольного клуба Киев, возглавлял Федерацию баскетбола Украины. В частности, именно он сумел уговорить уже 64-летнего Майка Фрателло возглавить сборную. Под руководством американского специалиста национальная команда заняла шестое место на Евробаскете-2013, что и сейчас является лучшим результатом в истории, и отобралась на ЧМ-2014.

Топ-пик культового драфта

Виталий Потапенко попал в НБА с украинским паспортом. В 19 лет молодой талант Будивельника решил перебраться в США, где присоединился к университету Райт Стейт.

Игра за скромную программу позволила Потапенко стать лидером коллектива. За два сезона центровой провел 56 матчей и набирал в среднем по 19,9 очка и 6,9 подбора. В 1996 году украинец стал спортсменом года в университете, а после нескольких успешных лет в НБА был включен в Зал славы Райт Стейт.

В середине 90-х было ясно, что наступает эра Шакила О'Нила. Никуда не исчезли Хаким Оладжувон, Дэвид Робинсон, Карл Мэлоун и Патрик Юинг. Зажигал молодой Шон Кэмп, у Хорнетс была убийственная пара Алонзо Морнинг + Ларри Джонсон. Многим командам хотелось иметь крутого центрового, который, возможно, и не будет "тащить" в атаке, но не даст разгуляться бигменам соперника. 127-килограммовый Потапенко считался для Кавальерса хорошим выбором. Сразу за украинцем на ярмарке талантов был избран Коби Брайант.

Следует сказать, что у Кливленда на драфте-96 был еще один высокий пик. Свой выбор под №20 франшиза потратила на еще одного здоровяка Жидрунаса Илгаускаса. Такая любовь к выходцам из бывшего "совка" легко объясняется: у руля Кавальерс стоял… Майк Фрателло.

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В первом сезоне Потапенко набирал 5,8 очка за 16 минут. Кажется, что это очень мало, но нет – это 7-й показатель по игровому времени. Да-да, тогда еще не было таких понятий как лоад-менеджмент, усталость звезд или массовая ротация, поэтому такое игровое время — весьма круто. Никого не удивило, что он получил приглашение на Матч звезд. Конечно, не на основное событие, а чтобы сыграть за сборную новичков. Виталий отыграл 12 минут, за которые набрал 6 очков (3/4 — двухочковые), но его коллеги уступили команде дебютантов с Запада — 91:96. Самым результативным игроком в тот вечер стал Коби Брайант, который принес своему коллективу 31 очко. Более того, в тот же вечер бывший школьник выиграл и слэм-данк контест. Нет возможности возвращаться в прошлое, но почему-то есть уверенность, что руководство Кливленда в тот вечер уже очень сильно сожалело, что не выбрало именно этого атакующего защитника.

В первом сезоне Виталию также помогла сложная травма конкурента — Илгаускас не играл весь год. Возвращение литовца и подписание Шона Кемпа закрыли для "украинского поезда" место в старт — все 80 матчей сезона- 1997/98 Виталий начинал со скамейки запасных, но играл на две минуты больше, чем в свой дебютный сезон.

На третий год снова произошла серьезная травма у Илгаускаса. Виталий начал играть в старте, что и повысило его аппетиты по будущей зарплате. Дело в том, что тогда контракт новичка был не четырехлетний, как сейчас, а трехлетний. Команда из Огайо еще до повреждения согласовала с Жидрунасом шестилетний контракт на 71 миллион. За следующие три года Кэмп должен был заработать 60 миллионов. Украинский бигмен, конечно, понимал, что не получит таких денег, но хотел и для себя приличный контракт.

НБА — это не только зрелище, но и бизнес. Там деньги считать умеют все, потому чтобы не терять летом Потапенко бесплатно, решили его отдать в Бостон в обмене на Шарля Леклера… Ой, на Эндрю ДеКлерка. От Селтикс также удалось получить пик первого раунда. Этот пик превратился в Андре Миллера, выбранного под №9 на драфте-1999. И Селтикс, и Потапенко были в восторге от перехода так, что через два дня после трейда договорились о шестилетнем соглашении на 33 миллиона.

"Для нас это отличная сделка. Нам нравится Виталий. Он весит 280 фунтов. Он может опекать своего оппонента под кольцом без дабл-тима. Он может быть сильнейшим физически игроком в НБА. Именно такой игрок нам нужен. Мы активно следили за ним в течение последнего месяца, он как и Эндрю, но более стойкий и крепкий парень", — говорил об этом обмене наставник Селтикс Рик Питино.

И хотя союз развалился почти как 10 лет, пресс-служба для промо-ролика с украинцем не придумала ничего лучше, чем наложить мотивы… балалайки.

Boston Celtics promo (1999)

ft. Vitaly Potapenko pic.twitter.com/JiCx9QObWT — 90s NBA (@NBA90s) January 13, 2023

Питино действительно обожал стиль игры нового подопечного. Рик был уволен в январе 2001 года. С момента прихода Потапенко кельты сыграли 136 встреч — украинец 106 из них начинал в старте. Гранд НБА никак не мог навязать борьбу даже за плейоф, поэтому тренера критиковали. Питино проявил благородство: подал в отставку сам и отказался от 27 млн, которые должен был заработать за следующие шесть лет.

И хоть от денег специалист отказался, но от славы худшего тренера в истории франшизы — нет. Беда не приходит одна. Питино был еще и директором по баскетбольным операциям. Ему вспомнят и обмен Чонси Биллапса, и подписание своих бывших подопечных по Кентукки, и выбор на драфте Жерома Мойзо, и, конечно, контракт украинскому центровому.

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При Джимми О'Брайене Виталий выпал в конец второго юнита. В сезоне 2001/2002 бигмен за 17 минут на паркете набирал 4,6 очка и делал 4,4 подбора — это самые плохие показатели со времен дебютного сезона.

Поскольку игра "поезда" не устраивала новый штаб, ему начали искать новый клуб. Удалось отправить украинца в Сиэтл. Первый сезон за Суперсоникс был провальным. Клуб не попал в плейоф, а Виталий из-за повреждения сыграл лишь 26 матчей (2 в старте), отыгрывал по 15 минут и показал самые плохие статистические показатели за карьеру: 4,0 очка + 3,4 подбора.

Летом "сверхзвуковые" не смогли сохранить Предрага Дробняка, что дало Потапенко шанс на ренессанс. Нет, он не стал глобально лучше, не стал мобильнее или что-то другое. Просто Калвин Бут и Джером Джеймс были еще хуже. К тому же на весь сезон выбыл Ник Коллисон — мощный форвард, избранный под №12 на драфте. Уроженец Киева 39 матчей из 65 проведенных начинал в старте, но если ваш центр за 21 минуту на паркете набирает 7,1 очка, делает 4,4 подбора и 0,4 блок-шота за матч, то на Западе с кучей крутых команд вам ловить ничего.

Говорят, что 13 — это несчастливое число. У Сиэтла злой рок был на числе 12. На драфте-2004 команда под этим номером выбрала центрового Роберта Свифта. Он из-за травм и откровенно слабого уровня игры провел всего 16 матчей, получая по 5 минут. Бут и Джеймс не прогрессировали, но и их конкурента из Украины также беспокоили травмы — всего 33 игры за сезон. Сверхусилия Рэя Аллена и Рашарда Льюиса (впервые получил вызов на Матч звезд) вывели "зеленых" в плейоф. Даже удалось выбить Сакраменто, но в дальнейшем Суперсоникс ждали Сперс, мчавшиеся за третьим чемпионским титулом за 7 лет. Следующий постсезон франшизе придется ждать шесть лет. За этот период сменится владелец, название команды, город дислокации. Остается только Ник Коллисон.

"Юкрейн трейн" таки получит от Сиэтла еще контракт, но за следующие два года почти 130-килограммовое тело окончательно начнет травмироваться прямо на тренировках, не говоря уже об играх с постоянной борьбой под корзиной, активными прыжками.

Не получив контракта летом 2007 года, ветеран лиги оставался без клуба, пока в декабре не получил предложение присоединиться к испанскому Эстудиантесу. Хватило на 2 месяца и шесть матчей. Из-за боли в коленях он не мог тренироваться во всю силу. Такое не нравилось наставнику Велимиру Перасовичу. Эти факторы и заставили испанский клуб расторгнуть договор.

Статья об украинцах в НБА, но в этой части Оскар за лучшую роль второго плана достается Майку Фрателло. Александр Волков добился его прихода в сборную Украины и опытный специалист стал формировать состав помощников. Одним из них должен был стать Виталий Потапенко.

"Фрателло с моей подачи переговорил с Виталием Потапенко. Он начинает карьеру тренера, сейчас работает ассистентом в Индиане. И не прочь войти в штаб сборной Украины", — говорил на презентации американского специалиста Александр Волков.

Дети — это ответственность и дополнительные хлопоты. И маленький ребенок Виталия "не разрешил" ему присоединиться к сборной Украины.

"Очень жаль, что не сможет помочь Виталий Потапенко, о котором я говорил в прошлый раз. Он очень хотел с нами работать, но... У него четырехлетний ребенок, и только что родился второй. Виталий решил, что уехать так надолго из дома будет несправедливо по отношению к его жене. Честно скажу, мне очень жаль. Я уважаю Виталия, он играл в моей команде, а сейчас очень успешно работает помощником тренера в Индиане. Думаю, он был бы очень полезен команде", — признался Фрателло в мае 2011 года.

"Очень жаль, что не сможет помочь Виталий Потапенко, о котором я говорил в прошлый раз. Он очень хотел с нами работать, но... У него четырехлетний ребенок, и только что родился второй. Виталий решил, что уехать так надолго из дома будет несправедливо по отношению к его жене.

Честно скажу, мне очень жаль. Я уважаю Виталия, он играл в моей команде, а сейчас очень успешно работает помощником тренера в Индиане. Думаю, он был бы очень полезен команде", — признался Фрателло в мае 2011 года.

Баскетбольный мир действительно тесен. Потапенко в Пэйсерс работал ассистентом Джима О'Брайена. Да-да, того самого специалиста, который доверял украинцу меньше времени, чем Рик Питино.

С 2013 года уроженец Киева вошел в тренерский состав Кавальерс. Организация из Огайо сумела стать чемпионом в сезоне 2015/2016. Поэтому не стоит забывать, что обладателей чемпионских перстней у нас не два, а три. Последние шесть лет Потапенко являлся ассистентом в Мемфисе, а месяц назад присоединился к самой кризисной команде лиги Детройта.

В ходе игровой карьеры баскетболист ни разу так и не сыграл за сборную Украины. Более того, Потапенко не был на Родине с момента отъезда за океан. В очень важный момент он все же не забыл, что из Украины.

"Меня это огорчает, беспокоит и злит", — признавался он, когда началось полномасштабное вторжение РФ.

Как оказалось, родители из Украины переехали в штат Мэриленд еще несколько лет назад. Также баскетболист сделал все, чтобы приютить и сестру Людмилу.

"Моя сестра вернулась месяц назад в США. Если бы она осталась, то была бы в зоне боевых действий. У моих родителей там проживают очень хорошие друзья. Им страшно болит. Они ежедневно смотрят телевизионные репортажи, и это безусловно влияет на их ментальное здоровье", — говорил сам Виталий.

Бывший баскетболист в первые месяцы не остался в стороне. Он помогал организовать помощь. Мемфис — это город, где находится штаб-квартира крупнейшей логистической компания в мире FedEX. В первые дни войны американские благотворители, украинская диаспора организовывали отправку гуманитарной помощи в Украину.

A big thank you from our assistant coach and Ukranian Vitaly Potapenko to @FedEx and @DirectRelief



Potapenko and his family attended the loading of 76 tons of medical supplies headed for Eastern Europe to support Ukrainian refugees. pic.twitter.com/TP31gsGQ3A — Memphis Grizzlies (@memgrizz) March 28, 2022

Поскольку Потапенко жил именно в этом городе штата Теннеси, то находил время, чтобы присоединиться к загрузке ящиков и всего остального на борт самолета.

Продолжение следует…