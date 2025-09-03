"Храм скорости", или царство "тифоззи": история легендарной Монцы

Уже на этой неделе Формула-1 приедет на легендарный "храм скорости" – автодром Монца, расположенный неподалёку от одноимённого города в Италии. В первую очередь этот легендарный трек славится тем, что более 75% дистанции пилоты проходят, утопив педаль акселератора в пол, что становится настоящим испытанием для моторов. А смещение баланса в сторону длинных прямых часто заметно меняет расстановку сил.

Технический факт: Гоночные инженеры говорят, что есть три вида настроек болида: для Монако, для Монцы и для всех остальных трасс.

Помимо этого, одно из старейших гоночных колец мира обладает богатейшей историей, которую мы сегодня будем изучать. Корни автодрома уходят далеко в прошлое – в эпоху, когда автоспорт только зарождался. И, по слухам местных жителей, в Монце до сих пор обитает дух Альберто Аскари, чья жизнь была тесно переплетена с этой трассой.

Появление трассы

На заре автоспорта Италия была одной из самых передовых стран в этой сфере. А гонки Тарга Флорио и Милле Милья обладали всемирной известностью. Вопросом лишь времени было, когда страна начнёт принимать заезды в формате Гран-при.

За дело взялся Автомобильный клуб Милана, который к своему 25-летию решил создать автодром для международных соревнований высшего уровня. Его председатель, сенатор Сильвио Креспи, и директор Артуро Мерканти выбрали для этого парк в Монце, поручив проектирование инженерам Альфредо Росселли и Пьеро Пуричелли.

Директор автомобильного клуба Милана – Артуро Мерканти Wikipedia.org, sconosciuto - http://www.aeronautica.difesa.it

26 февраля 1922 года началось строительство, однако всего через два дня работы были заморожены из-за конфликта с Министерством культуры Италии, которое настаивало на исключительной ценности местного ландшафта и архитектуры.

После долгих споров чиновники всё же согласились, но при условии, что проект трассы будет изменён так, чтобы минимизировать вырубку деревьев и использовать уже существующие дорожки.

Строительный процесс возобновился 15 мая и усилиями 3500 рабочих завершился всего за 110 дней. Открытие и первая гонка состоялись дождливым днём 3 сентября 1922 года, а дебютный Гран-при прошёл неделей позже.

В последующие десятилетия Монца неоднократно перестраивалась: одни изменения были вызваны авариями со смертельным исходом и необходимостью обеспечить хотя бы минимальную безопасность для зрителей, другие – постоянным ростом скорости гоночной техники, третьи – восстановлением после Второй мировой войны.

В результате получилось так, что в одном и том же месте существовали две разные трассы: "классический" автодром с поворотами и высокоскоростной овал. А в 1955-1956 годах Гран-при проводился на комбинированной конфигурации, которая объединяла оба варианта.

Конфигурация Монцы, объединяющая обе трассы Wikipedia.org

Первая "чемпионская" трасса

Хотя гонки Гран-при существовали уже давно, именно в 1950 году прошёл первый официальный чемпионат Формулы-1. В календарь дебютного сезона вошли шесть этапов, если не считать "Инди 500", который входил в чемпионат лишь формально. Среди этих трасс была и Монца. Более того, итальянский этап завершал сезон, и именно в "Храме скорости" решалась судьба первого чемпионского титула.

В том году наблюдалось тотальное доминирование машин Альфа Ромео, несмотря на то, что их техника во многом базировалась на довоенных разработках. Претендентами на титул были три гонщика этой марки – Хуан Мануэль Фанхио (26 очков), Луиджи Фаджиоли (24 очка) и Джузеппе "Нино" Фарина (22 очка).

Хотя Фанхио считался главным фаворитом, он сошёл уже на 9-м круге, а позже, на 25-м, окончательно выбыл из гонки, выступая на машине Пьеро Таруффи.

К радости местных болельщиков, весь подиум оказался итальянским: победу и чемпионский титул (с итоговыми 30 очками) завоевал Фарина, второе место заняла Феррари под номером 48, которую делили Дорино Серафини и Альберто Аскари, а третьим финишировал Луиджи Фаджиоли.

Джузеппе "Нино" Фарина – первый чемпион мира Формулы-1 Getty Images

Конец эпохи итальянского доминирования

Раз уж речь идёт об итальянской трассе и безумных местных фанатах, прозванных "тифоззи", стоит напомнить и про успехи Италии в автоспорте. В довоенные годы именно итальянские гонщики, были в числе главных героев международных соревнований, на ряду с французскими и немецкими пилотами.

После войны их триумф продолжился: из первых четырёх чемпионатов мира Формулы-1 три были выиграны именно итальянцами.

Альберто Аскари мчится к победе на Гран-при Италии 1952 Getty Images, раскрашено при помощи GhatGPT

Однако золотая эпоха национальных пилотов оборвалась вместе с трагической гибелью Альберто Аскари на тестах в Монце – последнего чемпиона Италии. С тех пор итальянцам так и не удалось вновь завоевать титул.

Что же касается итальянских машин – они оставались на вершине несколько дольше. Первые четыре чемпионата были выиграны исключительно на итальянских болидах, а из девяти первых сезонов – семь с половиной (Фанхио, напомним, посреди 1954 года пересел с Мазератти на Мерседес).

Но после титула Майка Хоторна в 1958 году закончилась и эпоха лидерства итальянской техники: инициативу перехватили британские команды. Тем не менее Феррари и по сей день остаётся легендой автоспорта, коллективом топ-уровня, которая регулярно борется за главные награды.

Трагическая страница истории

Как и все старые автодромы, Монца имеет свои тёмные страницы истории. Первая трагедия в "Храме скорости" произошла всего через шесть дней после открытия автодрома – 9 сентября 1922 года погиб немецкий гонщик Фриц Кун. А в 1928 году произошла одна из самых кровавых аварий в истории автоспорта, которая, помимо гонщика Эмилио Матерасси, забрала ещё жизни 22 зрителей.

Как уже упоминалось выше, погиб в Монце и любимец местной публики – Альберто Аскари. Это произошло 26 мая 1955 года во время тестовых заездов. А во время официальных заездов Гран-при Италии трагедии случились ещё с тремя гонщиками: Вольфганг фон Трипс в 1961 году, Йохен Риндт в 1970 и Ронни Петерсон в 1978 году.

Исторический факт: в 1970 году Йохен Риндт посмертно стал чемпионом мира – набранных им очков хватило, чтобы остаться на первой строчке личного зачёта. Это единственный подобный случай в истории Формулы-1.

Монца и легенды

Поскольку Монца присутствовала в календаре Формулы-1 во все сезоны, кроме 1980 года, за это время на ней выступали и побеждали многие великие пилоты, и "Храм скорости" сыграл особую роль в их карьерах.

Так, в 1965 году на этой трассе свою первую победу в "королевских автогонках" одержал Джеки Стюарт, который впоследствии стал легендой и олицетворением "героической эпохи".

Год спустя, на Гран-при Италии 1966, Джек Брэбем выиграл свой третий титул и он до сих пор остаётся единственным гонщиком, ставшим чемпионом на болиде собственной конструкции. В 1972 году в Монце добыл первый раз чемпионом мира стал Эмерсон Фиттипальди, а в 1975 – Ники Лауда. Причём австриец сделал это, выступая за Феррари, что дало местной публике невиданный повод для праздника.

Ники Лауда празднует чемпионский титул в 1975 году Getty Images

Сыграл "Храм скорости" особую роль и в карьере легендарного "Профессора" Алена Проста. Француз побеждал на Гран-при Италии в 1985, 1986 и 1989 годах. На последнем из этих этапов гонщик бросил свой победный кубок в толпу болельщиков, собравшихся под подиумом.

Читайте также : Видео Фото статті Гоночная лекция "профессора": история Алена Проста

Виной тому была токсичная обстановка внутри команды Макларен – всё руководство коллектива было на стороне напарника – Айртона Сенны, который полюбился многим благодаря выстроенному имиджу "плохого парня". Тем не менее, даже в такой обстановке Прост стал чемпионом, а на сезон 1990 года перешёл в Феррари. Отданная же фанатам награда стала символом грядущей смены коллектива.

Уход "Красного Барон"

Ещё один чемпион мира, чья карьера включала несколько ярких гонок в Монце, – "Красный Барон" Михаэль Шумахер, которого до сих пор многие болельщики считают лучшим гонщиком всех времён.

Хотя первый сезон за Феррари Шумахер провёл в тени доминирующих Вильямсов от Эдриана Ньюи, в 1996 году он смог одержать победу на Гран-при Италии – именно то, что ему было нужно, чтобы стать любимцем местных "тифоззи".

Михаэль Шумахер побеждает на Гран-при Италии 1996 Getty Images

А два сезона спустя он снова выиграл в Монце, эффектно прорвавшись за 400 метров с третьего места на первое и обогнав на трассе Мику Хаккинена.

Самый же эмоциональный момент для большинства зрителей произошёл в 2006 году. Тогда Михаэль также финишировал первым, а на послегоночной пресс-конференции он объявил о завершении карьеры в Формуле-1. Этот момент ознаменовал завершение целой эпохи.

Михаэль Шумахер объявляет о завершении карьеры в конце сезона 2006 на Гран-при Италии Getty Images

Интересный факт: десять лет спустя, в 2016 году, Фелипе Масса, ставший для Шумахера близким другом, также решил последовать его примеру и официально объявил об уходе из "королевских гонок" в Монце.

Шумахер против Хамильтона

"Храм скорости" знал много дуэлей между легендарными пилотами. Однако особое место занимает сражение между вернувшимся в Формулу-1 с Мерседесом Михаэлем Шумахером и выступавшим тогда за Макларен Льюисом Хамильтоном на Гран-при Италии 2011 года.

На рестарте после ухода машины безопасности "Красный Барон", у которого от красного остался только шлем, обошёл Льюиса. Но дальше Мерседесу в 2011 году просто не хватало скорости для борьбы с Маклареном. Тем не менее, даже несмотря на большую разницу в чистом темпе болидов, Шумахер более 20 кругов сдерживал Хамильтона.

Михаэль Шумахер сдерживает Льюиса Хамильтона на Гран-при Италии 2011 Getty Images

Когда же обгон всё-таки произошёл, решающую роль сыграло то, что у британца после волны пит-стопов были более свежие шины.

Последние пять лет в социальных сетях особенно часто можно встретить видео этой борьбы двух семикратных чемпионов мира. Оборонительные манёвры Михаэля вошли во многие пособия по защите позиции на трассе.

Скандальный плакат

Чемпионат 2018 года отметился противостоянием Льюиса Хамильтона и Себастьяна Феттеля. И вся Италия, разумеется, поддерживала выступавшего за Феррари немца, в то время как британец, выигравший три из четырёх предыдущих титулов, уже успел "надоесть" многим зрителям по всему миру.

Конечно, "тифоззи" никогда не отличались дисциплинированностью, однако в 2018 году дошло до большого скандала из-за того, что на трибунах был обнаружен откровенно расистский плакат:

Плакат на Гран-при Италии 2018 Getty Images

Неожиданные победители

Если в Формуле-1 XX века из-за большого количества технических сходов на каждом этапе победы гонщиков на более слабой технике были обычным делом, то в XXI веке каждый случай, когда заезд выигрывает представитель команд "второго эшелона", сразу входит в историю и долго вспоминается зрителями. И трижды это произошло в Монце.

В 2008 году всё началось с дождевой квалификации, в которой поул-позицию занял Себастьян Феттель на Торро Россо (в те времена – младшая команда Ред Булл). А в основной гонке, также проходившей в тяжёлых погодных условиях, немец довёл дело до победы вопреки ожиданиям. Следует отметить, что его болид в том сезоне хотя и имел множество проблем посуху, однако хорошо подходил для мокрой трассы.

Настоящую сенсацию принесло Гран-при Италии "ковидного" сезона 2020. Тогда зрители уже привыкли к тому, что на подиуме неизменно оказываются Льюис Хамильтон, Вальтери Боттас и Макс Ферстаппен. Однако в Монце ни один из них не вошёл в топ-3: Льюис потерял позиции из-за штрафа, Вальтери просто откатился вниз, а Макс сошёл из-за технических проблем.

В итоге остальные пилоты бросились делить внезапно освободившийся высокие места, и победу одержал Пьер Гасли, а компанию в обливании шампанским ему составили Карлос Сайнс-младший и Ленс Стролл.

Пьер Гасли побеждает на Гран-при Италии 2020 Скриншот с хайлайтов на официальном канале Формулы-1 в YouTube

Интересный факт: последние четыре француза, выигравшие гонку, имеют ровно по одной победе в карьере: Жан Алези – Канада 1995, Оливье Панис – Монако 1996, Пьер Гасли – Италия 2020 и Эстебан Окон – Венгрия 2021.

Что же касается сезона 2021 года, он проходил в борьбе между Льюисом Хамильтоном и Максом Ферстаппеном. Лишь гонщики Мерседеса и Ред Булла воспринимались как претенденты на победу.

Но в Италии за счёт хорошей максимальной скорости весьма конкурентоспособными оказались пилоты Макларена. А после того, как два претендента на титул столкнулись и выбыли из гонки, никто не мешал победному дублю оранжевой команды.

Читайте также : Фото Дуэль двух доминаторов, или сезон скандалов

Интересный факт: ни Ред Булл, ни Мерседес в 2021 году не смогли добыть ни одного командного дубля. За весь сезон это удалось лишь Макларену.

Стратегическая Монца

Хотя Монцу и называют "Храмом скорости", далеко не всегда чистый темп становится решающим фактором. И речь сейчас идёт не о погоде или проблемах у соперников, а о стратегии.

В 2009 году после хитроумной комбинации с элементами блефа от Росса Брауна его частная команда Браун GP доминировала в начале сезона.

Однако к середине чемпионата сказалось отсутствие обновлений из-за финансовых проблем. И ряд соперников перехватил инициативу.

В рамках борьбы за титул главным вопросом было, хватит ли того отрыва, который был заработан в начале года. Но о сражении за победы в отдельных гонках уже речи особо никто не вёл. И уж тем более никто не верил в успех машин без KERS на длинных прямых Монцы.

Однако Браун, ещё в 90-х получивший славу главного стратега Формулы-1, принял решение, чтобы его пилоты пожертвовали квалификацией и прошли её с полными баками, ради того, чтобы в гонке соперничать одним пит-стопом против двух у большинства соперников.

Рубенс Баррикелло и Дженсон Баттон на Гран-при Италии 2009 Getty Images

В итоге, эта задумка сработала на ура, принеся командный дубль для Рубенса Баррикелло и Дженсона Баттона. Кстати, для бразильца это была ещё и последняя победа в его карьере.

Претендентские столкновение

В пылу борьбы за титул нередко происходят столкновения между претендентами. И два довольно ярких случая, вошедших в историю Формулы-1, произошли в Монце.

В целом Михаэль Шумахер и Деймон Хилл часто не могли поделить трассу. В 1994 году авария в Аделаиде со скандалом решила исход чемпионата. А в 1995 году они снова "взялись за старое" и устроили ещё два столкновения, закончившихся обоюдным сходом. Одно из них произошло на Гран-при Италии.

В 2021 году случилась выше упомянутая авария между Льюисом Хамильтоном и Максом Ферстаппеном. Британец в тот момент выезжал с пит-лейна, а нидерландец на полном ходу мчался по трассе. И первая шикана должна была рассудить, кому из них быть впереди. Именно там их болиды и превратились в единую двухэтажную конструкцию.

Столкновение Льюиса Хамильтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии 2021 Getty Images

Несмотря на то что официально судьи признали виновным Макса, большинство экспертов сходятся на том, что это был гоночный инцидент, в котором оба гонщика осознанно шли на контакт, понимая, что больше возможностей опередить соперника не будет. Конечно, Монца – это не Монако, однако здесь также довольно тяжело обгонять, поскольку болиды настроены на минимальную прижимную силу, а значит слипстрим и DRS дают минимальный эффект.

Ожидания

Конечно, в сезоне 2025 априори претендентами на победу считаются пилоты "Макларена" – Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Но следует отметить, что главная разница между болидами топ-команд и машинами-середняками проявляется в первую очередь в прижимной силе в поворотах, которая и даёт основное преимущество. Длинные же прямые "Храма скорости" заметно уменьшают влияние этой разницы.

И совсем скоро мы узнаем, удастся ли кому-то ещё попытать своё счастье на Гран-при Италии.