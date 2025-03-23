Претензии Пиастри на титул, смерть легенды и камбек аутсайдера: итоги этапа Формулы-1 в Китае

Не успели фанаты Формулы-1 отойти от невероятного Гран-при Австралии, как тут же "королева автоспорта" вывалила на нас Гран-при Китая.

Этап в Шанхае стал первым, который организовал спринтерскую гонку этого сезона, что уже сделало уик-энд таким особенным. Как и неделю назад, мы подготовили для вас краткий пересказ самых интересных событий прошедший трех дней.

Спасибо за все, Эдди

К сожалению, весь китайский этап был омрачен трагической новостью: в возрасте 76 лет после борьбы с онкологическим заболеванием умер Эдди Джордан.

Ирландец был далеко не рядовой личностью для истории автоспорта. После короткой гоночной карьеры он создал собственную команду Ф1, которая за 14 лет своего существования дала шанс проявить себя многим выдающимся гонщикам, среди которых, конечно же, выделяется Михаэль Шумахер.

Когда стало известно о смерти Джордана, все из мира Формулы-1 (и не только) выразили свое почтение и благодарность Эдди за его влияние на спорт и на их жизни. В некотором смысле Джордан был культовой для Ф1 личностью, и такие люди очень нужны всем и везде.

Remembering Eddie Jordan, the legendary F1 team owner and all-round entertainer 💛 pic.twitter.com/ZVcZtJBYkZ — Formula 1 (@F1) March 20, 2025

Дебютный успех Хэмилтона

Для многих вопрос адаптации Льюиса Хэмилтона к Феррари и всем ее традициям (в прямом и переносном смыслах) был чуть ли не ключевым. Кто-то скептически относился к данному союзу, а кто-то, как президент ФИА и экс-руководитель Скудерии Стефано Доменикали, верил в успех британца в красных цветах.

Первый этап сезона получился специфическим, а потому он не мог дать конкретного ответа. Понятно, что все это больше работа на долгую, но в Китае сер Льюис напомнил о себе прежнем.

Победу в квалификации спринта всегда можно объяснить проблемами соперников и одним сильным кругом Хэма. Но ведь во время самой гонки семикратный чемпион мира никому не дал ни единого шанса отобрать у него победу.

Хэмилтон в лучших традициях себя времен Мерседес провел идеальный заезд и завоевал дебютную победу в составе Феррари. Да, это был всего лишь спринт, а не полноценный Гран-при, в котором у Льюиса, как оказалось, не было шансов на успех, но тоже хорошо.

YESSS LEWIS!! 🔥



First victory in red!!! 🔴 pic.twitter.com/hvRyb24lwv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 22, 2025

Лоусон приближается к увольнению

Перед стартом сезона мы задавались вопросом, сможет ли Лиам Лоусон разбить проклятие второго пилота Ред Булл. Судя по всему, ему это далеко не по силам.

Никто не ожидал, что новозеландец будет на равных бороться с Максом Ферстаппеном. Все понимали, что если Лиам сможет хотя бы повториять результаты прошлогоднего Серхио Переса, будет уже неплохо. Но нет, все оказалось намного хуже. Настолько хуже, что уже в Японии Лоусон может попрощаться с местом в австрийской команде.

В Интернете фанаты уже начали извиняться перед Чеко за все шутки и издевательства, которые вылились на него в прошлом году. Кто же знал, что Лоусон сможет "превзойти" результаты мексиканца? Разве что Юки Цунода.

Checo Perez looking at Liam Lawson’s start to the season: 😂#ChineseGP pic.twitter.com/i2uHxTdOgO — Mitchell Radford (@RaddersOnSport) March 22, 2025

Регулярные провалы в квалификации и неспособность выжать хоть что-то из болида по ходу гонки рано или поздно приведут к тому, что Лиам станет еще одной жертвой проклятия второго болида Ред Булл.

Дуэн не впечатляет, Колапинто уже на низком старте

Сына пятикратного чемпиона мира MotoGP Мика Дуэна можно смело считать вторым претендентом на потерю места в Формуле-1.

В отличие от Лоусона, позиция Джека Дуэна была шаткой еще до старта сезона. И, скорее всего, это играет свою грязную роль, влияя на уверенность и результаты австралийца.

На протяжении всего китайского уик-энда Джек имел проблемы со всем. Несколько разворотов, страйк имени Заубера в спринте и единственный штраф за весь Гран-при среди всех пилотов – таков итог выступления Дуэна в Китае. Никто не удивится, если уже совсем скоро Флавио Бриаторе додавит идею с заменой на Франко Колапинто.

The cameraman knew exactly what they were doing when Jack Doohan brought out the red flag 👀#ChineseGP pic.twitter.com/tTxfMURevh — Autosport (@autosport) March 21, 2025

Пиастри великолепен, но готов ли к титулу?

Гран-при Китая снова подтвердил опасения болельщиков, что в этом году никто не сможет составить конкуренцию Макларену. И даже если так оно и будет, мы сможем понаблюдать за битвой за титул двух молодых гонщиков.

После катастрофы на родине Оскар Пиастри провел практически идеальный уик-энд. Второе место в спринте, первый поул в карьере и третья победа – очень даже хороший результат, не так ли?

Oscar Piastri absolutely nailed his @Pirellisport pole lap 👏



Ride onboard with the @McLarenF1 ace as he charges around the Shanghai International Circuit #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/WTOC81G0Fb — Formula 1 (@F1) March 22, 2025

Как и в случае с Хэмилтоном в спринте, по ходу заезда не возникало мыслей о том, кто же финиширует первым. Пока у Ландо Норриса была борьба с Джорджем Расселлом и педалью тормоза, Пиастри в комфортном режиме привез командный дубль (между прочим, 50-й в истории "папайи") и ранние претензии на чемпионский титул.

"Феррари" этапа: старые привычки Боно

Все понимали, что рано или поздно это произойдет. И это произошло.

Многолетний гоночный инженер Хэмилтона Питер "Боно" Боннингтон на протяжении последних 13(!) лет привык говорить фразы, ставшие культовыми в фанатской среде ("It`s Hammertime" и "Get in there, Lewis").

И произносил он их, обращаясь к Льюису. Поэтому вряд ли кто-то удивился, когда Боно назвав Андреа Кими Антонелли Льюисом. Привычка, что с нее взять...

Lewis, Charles is faster than you

Во время Гран-при Китая Феррари решилась на первый откровенный командный приказ, попросив Льюиса Хэмилтона пропустить вперед Шарля Леклера с поломанным передним антикрылом (которое монегаск сломал из-за контакта с Льюисом на старте).

Hamilton: I've been hit by someone



Leclerc: pic.twitter.com/q8wJYw9p28 — F1 TROLL (@f1trollofficial) March 23, 2025

Британец некоторое время не выполнял приказ, аргументируя это тем, что напарник должен поближе к нему подъехать. Но гоночный инженер все же сумел убедить Льюиса отдать позицию Шарлю.

Леклер, к слову, действительно поехал быстрее чемпиона и даже попытался пройти Джорджа Расселла. Но после успешного спринта Феррари разочаровала. Хэмилтона единственного из всей группы лидеров позвали на второй пит-стоп, из-за которого он пропустил вперед Макса Ферстаппена. Чуть позже нидерландец прошел и Леклера, которому решили не менять поврежденное крыло. Как итог: все те же 5 и 6 позиции, что и на старте, только напарники поменялись местами.

Нельзя не отметить, что после появления Хэмилтона в команде Леклер стал более раздражительным. Словно он боится, что сер Льюис отберет у него статус главной звезды Скудерии. Что ж, и хотя монегаск в обоих заездах финишировал выше напарника, именно британец принес Феррари первую победу в сезоне и первую победу в спринте за все время.

Страдания Астон Мартина

Предсезонный прогноз относительно Астон Мартина сбывается и можно смело заявлять, что команда сливает сезон ради будущих перспектив нового регламента под влиянием Эдриана Ньюи.

Заметна не то, что стагнация, а регресс британцев. Еще пару лет назад Фернандо Алонсо завозил болид на подиум в надежде даже на победу. В прошлом году АМ скатился до пятой силы чемпионата, а в этом сезоне все еще хуже.

У Алонсо два схода за две гонки, результат Лэнса Стролла в Австралии не стоит воспринимать серьезно, учитывая все события, которые тогда произошли. Более показательным стал Китай, где канадец финишировал 12-м, уступив обоим Хаасам и Уильямсу Алекса Албона.

В общем, в 2025 году не стоит ждать от Астон Мартина ничего хорошего. Команда просто доедет сезон, а там уже как получится. К сожалению, таковы реалии Формулы-1.

🟢 The moment when Fernando's rear brakes caught fire in the opening stages of the race, causing him to retire.pic.twitter.com/V8G7koFfwu — Aston Martin F1 News (@AMFormula1News) March 23, 2025

Реабилитация Хаас

Вот уж кто сумел удивить, так это Хаас. И нельзя сказать, что двойные очки по итогам Гран-при Китая стали случайностью.

После катастрофического этапа в Австралии все в американском коллективе признали, что было множество проблем, с которыми там попытаются разобраться до уик-энда в Шанхае.

Что ж, у них явно это получилось. Причем стоит отметить обоих пилотов. Эстебан Окон стал настоящим лидером команды, не ощущая давления ни со стороны напарника, ни со стороны руководства, как это было в Альпин.

А Оливер Берман целиком и полностью заслужил получить звание Гонщик дня. Стартовав с 17-й позиции, юный британец финишировал десятым, всего в пяти секундах от девятого Албона и в двенадцати – от седьмого напарника. Очень достойный результат. Но теперь главное зафиксировать его успешной работой в дальнейшем. Так что будем наблюдать, как американская команда с этим справится, но потенциал в болиде точно есть.

DLC: тройная дисквалификация

Уже после окончания гонки стюарды вызвали к себе представителей Феррари и Альпин, чтобы обсудить возникшие проблемы. Как оказалось, эти самые проблемы были значительными.

Во время взвешивания болиды Шарля Леклера и Пьера Гасли преодолели минимально допустимое значение, что в итоге привело к их дисквалификации и аннулированию результатов. То же самое произошло и с Льюисом Хэмилтоном, у которого сильно стерлась планка на днище машины.

Вот так не самый успешный Гран-при Китая завершился для Скудерии самой настоящей катастрофой в виде потери 18 очков. Дисквалификация Гасли ударила по Альпин далеко не так сильно – Пьер финишировал вне Топ-10.