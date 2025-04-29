Магучих отобралась на первый в истории абсолютный чемпионат мира

Звездная украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одной из первых отобралась на первый в истории абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике.

Об этом сообщает пресс-служба WorldAthletics.

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике (World Athletics Ultimate Championship) впервые состоится 11 – 13 сентября 2026 года в Будапеште. Данный турнир планируется проводить раз в два года в качестве финала легкоатлетического сезона.

Главная особенность турнира - ограниченное количество участников: не более 8 для небеговых дисциплин и не более 16 – для беговых. На турнире будут разыграны рекордные для легкой атлетики призовые – 10 миллионов долларов. Победители получат по 150 тысяч.

29 апреля, ровно за 500 дней до старта турнира, организаторы назвали имена первых 26 спортсменов, которые уже отобрались на чемпионат - это олимпийские чемпионы Парижа, среди которых и Магучих.

Также на турнир отберут 26 чемпионов мира 2025 года, 25 победителей финала Бриллиантовой лиги-2026 и лучшие спортсмены по итогам следующего сезона.

Напомним, 26 апреля Магучих победила на первом этапе Бриллиантовой лиги в Сямэне (Китай).