Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при Китая

Пилот Феррари Шарль Леклер и гонщик Альпин Пьер Гасли получили дисквалификации по итогам Гран-при Китая.

Об этом сообщила пресс-служба FIA.

Болид Леклера оказался на один килограмм легче, чем того требует регламент. Отметим, что это не связано с поврежденным антикрылом, ведь болид взвешивали с запасным. Дело в том, что был обнаружен недолив топлива.

Льюис Хэмилтон получил дисквалификацию из-за чрезмерного износа контрольной плиты под днищем болида. ФИА зафиксировала толщину плиты 8,5-8,6 мм вместо минимально допустимых 9 мм, что является нарушением технического регламента.

Кроме того, по причине недостаточного веса авто дисквалифицировали и Гасли, болид которого тоже весил 799 кг.

Таким образом, результат всех трех пилотов аннулируется. Напомним Леклер финишировал пятым, Гамильтон – шестым, Гасли – одиннадцатым, а победу одержал Ландо Норрис.

Уже через две недели состоится третий этап сезона Формулы-1 2025 года – на автодроме "Судзука" состоится Гран-при Японии.

Ранее сообщалось, что Ред Булл проведет экстренное совещание из-за слабого старта сезона.