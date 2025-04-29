Как Кличко и Джошуа заработали миллиард на телеправах легендарного боя на Уэмбли

29 апреля 2017 года в Лондоне на переполненном 90-тысячном стадионе "Уэмбли" состоялся поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. В этом бою был неподдельный драматизм, эффектная развязка и трогательное прощание с легендой, который правил хевивейтом почти 10 лет. Популярный британский таблоид Daily Mirror назвал этот мегафайт "лучшим поединком в супертяжелом весе, который когда-либо видела Великобритания".

Мужской разговор Энтони и Владимира с помощью жестов был признан лучшим боем года по версиям целого ряда авторитетных мировых СМИ, боксерских проектов и организаций: американского журнала The Ring, телеканалов НВО, ESPN, Sky Sports, уважаемого BoxingScene, Yahoo.com и British Boxing Board of Control.

Трансляцию мегафайта на Sky Sports признали лучшим спортивным событием Великобритании в 2017 году. Параллельно был установлен рекорд в истории Sky Sports по количеству проданных трансляций. Чтобы понять значимость последнего достижения, достаточно сказать, что трансляции в формате pay-per-view (плати и смотри) британский телеканал организует с 1966 (!) года, когда в Великобритании свой бой с Генри Купером провел Мухаммед Али.

Прямую трансляция боя Энтони Джошуа – Владимир Кличко на платформе Sky Sports Box office купили 1 532 000 телезрителей. Трансляция стоила 19,95 фунта стерлингов. То есть, выручка только с продажи телеправ с этого поединка на территории Туманного Альбиона составила более 30 миллионов фунтов.

Если перевести в нашу национальную валюту, это более 1 миллиарда гривен (!). Здесь, правда, стоит сделать уточнение, что не вся эта сумма достается командам боксеров. В формате платных трансляций в профессиональном боксе обычно работает формула 50 на 50. То есть, 50 процентов с проданных трансляций остается на телеканале-трансляторе, который промотирует будущий мегафайт и вкладывается в его раскрутку, вторая половина выплачивается организаторам боя.

Добавим, что по количеству зрителей (90 000) был повторен британский рекорд 1939 года (!), когда свои отношения в ринге выясняли Лен Харви и Джок МакЭвой. А в США впервые со времен мегафайта Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо прямая трансляция велась на двух телеканалах-конкурентах НВО и Showtime. Оба телеканала заплатили более чем по 3 миллиона долларов, на Showtime была прямая трансляция (в дневное для США время), на НВО – в вечерний прайм-тайм.

Это был третий бой Владимира Кличко, который транслировался Sky Sports в формате pay-per-view. В 2011 году трансляцию объединительного поединка Владимир Кличко – Дэвид Хэй приобрели 1 143 000 британцев, поединок вошел в топ-5 самых продаваемых трансляций в истории телеканала (стоимость трансляции составляла 14,95 фунта).

Показатели продаж совсем немного уступили бою Флойд Мейвезер – Рикки Хаттон, где было куплено 1 150 000 трансляций, что принесло им на то время третье место в рейтинге (поединок Кличко – Хэй был на четвертом месте, а замыкал топ-5 первый бой Тони Беллью и Дэвида Хэя, трансляцию которого купили 890 000 британцев). В 2015 году Sky Sports Box office предложил телезрителям бой Владимир Кличко – Тайсон Фьюри по цене 17 фунтов на территории Великобритании и 22 фунта на территории Ирландии. Трансляцию приобрели 545 тысяч британцев.

Максим Розенко, Чемпион