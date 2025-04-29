О'Салливан установил новый рекорд World Snooker Championship

В матче второго раунда чемпионата мира по снукеру Ронни О'Салливан одолел Пана Цзюньсюя (13:4) и прошел в 1/4 финала. Для него это уже 23-й выход в четвертьфинал World Snooker Championship, что является новым рекордом.

Об этом сообщила пресс-служба WST.

49-летний англичанин обновил собственное достижение. 19 раз в четвертьфинал в театре "Крусибл" выходили Стивен Хендри, который завершил карьеру, и Джон Хиггинс.

Most Crucible quarter-final appearances (including 2025)



23 – Ronnie O’Sullivan

19 – Stephen Hendry, John Higgins

15 – Steve Davis, Jimmy White

12 – Mark Williams

11 – Terry Griffiths, John Parrott, Judd Trump — David Hendon (@davehendon) April 29, 2025

Впервые Ронни сыграл на ЧМ в 1993 году. За это время он семь раз становился чемпионом. Столько же побед имеет Стивен Хендри.

Чемпионат мира театр "Крусибл" принимает с 1977 года. Была информация, что World Snooker Tour рассматривает возможность сменить место проведения.

Отметим, что в первом круге О'Салливан легко победил земляка Алистера Картера.