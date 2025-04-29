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О'Салливан установил новый рекорд World Snooker Championship

Руслан Травкін — 29 апреля 2025, 13:37
О'Салливан установил новый рекорд World Snooker Championship
Ронні О'Салліван
x.com/WeAreWST

В матче второго раунда чемпионата мира по снукеру Ронни О'Салливан одолел Пана Цзюньсюя (13:4) и прошел в 1/4 финала. Для него это уже 23-й выход в четвертьфинал World Snooker Championship, что является новым рекордом.

Об этом сообщила пресс-служба WST.

49-летний англичанин обновил собственное достижение. 19 раз в четвертьфинал в театре "Крусибл" выходили Стивен Хендри, который завершил карьеру, и Джон Хиггинс.

Впервые Ронни сыграл на ЧМ в 1993 году. За это время он семь раз становился чемпионом. Столько же побед имеет Стивен Хендри.

Чемпионат мира театр "Крусибл" принимает с 1977 года. Была информация, что World Snooker Tour рассматривает возможность сменить место проведения.

Отметим, что в первом круге О'Салливан легко победил земляка Алистера Картера.

снукер

снукер

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