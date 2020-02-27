Мо Фара зізнався у вживанні заборонених речовин

Джерело - Чемпіон.

Чотириразовий олімпійський чемпіон, шестиразовий чемпіон світу британець Мо Фара зізнався, що вживав заборонену речовину, але не повідомив про це антидопінговим організаціям.

Перед марафоном, який відбувався в Лондоні у 2014 році, Фарі чотири рази вводили амінокислоту L-карнітин. У цьому замішані головний медичний директор з легкої атлетики Великобританії Роб Чакраверті і глава дистанційного керування Баррі Фадж. Про це знав і тренер атлета Альберт Салазар, який припинив співпрацю зі спортсменом у 2017 році.

Через шість днів після прийому допінгу Фара залишив поза увагою цей факт в листі допінг-контролю. Бігун неодноразово заперечував факт вживання препарату в бесіді з допінг-комісарами.

Фара зізнався у вживанні представникам USADA після повторного допиту, змінивши первинні свідчення. Перед цим він зустрічався з Фаджем, якого також допитували в USADA.

Ін'єкції L-карнітину дозволені в обсязі до 50 мл. Фара в цілому отримав 13,5 мл