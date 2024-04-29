Україна завоювала 9 медалей на юніорському міжнародному турнірі зі стрибків у воду

Джерело - Чемпіон.
Збірна України завоювала дев'ять нагород Міжнародної зустрічі зі стрибків у воду серед юніорів, яка відбулася в німецькому Дрездені.
"Синьо-жовті" вибороли одну золоту, сім срібних і одну бронзову медалі.
Зазначені змагання є найбільш представницькими (21 країна) після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.
"Синьо-жовті" кольори захищали 13 спортсменів.
У завершальний день єдине золото до скарбнички української команди поклав Валерій Малєєв з результатом 378,75 бала у стрибках з метрового трампліну (група В).
Відео нагородження
Срібним призером став Марко Барсуков, який у стрибках з вишки (група А) набрав 522,20 бала.
Нагадаємо, 27 квітня чотири нагороди здобули українці у Дрездені.
Раніше Кирило Азаров завоював особисту срібну медаль на цьому юніорському турнірі. А Ксенія Бочек виборола срібну нагороду.