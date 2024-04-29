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Україна завоювала 9 медалей на юніорському міжнародному турнірі зі стрибків у воду

1 золото, 7 срібла і 1 бронза.
Сьогодні 09:23 120 0
Україна завоювала 9 медалей на юніорському міжнародному турнірі зі стрибків у воду
Фото: Федерація України зі стрибків у воду
#Стрибки у воду

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала дев'ять нагород Міжнародної зустрічі зі стрибків у воду серед юніорів, яка відбулася в німецькому Дрездені. 

"Синьо-жовті" вибороли одну золоту, сім срібних і одну бронзову медалі.

Зазначені змагання є найбільш представницькими (21 країна) після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році. 

"Синьо-жовті" кольори захищали 13 спортсменів.

У завершальний день єдине золото до скарбнички української команди поклав Валерій Малєєв з результатом 378,75 бала у стрибках з метрового трампліну (група В).

Відео нагородження

Срібним призером став Марко Барсуков, який у стрибках з вишки (група А) набрав 522,20 бала.

Нагадаємо, 27 квітня чотири нагороди здобули українці у Дрездені.

Раніше Кирило Азаров завоював особисту срібну медаль на цьому юніорському турнірі. А Ксенія Бочек виборола срібну нагороду.

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