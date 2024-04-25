Українець здобув срібну медаль на юніорському міжнародному турнірі зі стрибків у воду

Джерело - Чемпіон.

16-річний українець Кирило Азаров здобув срібну медаль на юніорському міжнародному турнірі зі стрибків у воду, що проходить у Дрездені (Німеччина).

Спортсмен продемонстрував найкращий результат на трампліні 3 метри (група А) — 541,75 бали. Українець поступився лише досвіченому італійцю Маттео Санторо.

Інший українець Максим Мірза у цій дисципліні зупинився за крок від п'єдесталу (520,30).

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпійських Іграх-2024 в Парижі.