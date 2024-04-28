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Чотири медалі здобули українці на юніорському міжнародному турнірі зі стрибків у воду

Три срібла і бронза.
Сьогодні 12:40 127 0
Чотири медалі здобули українці на юніорському міжнародному турнірі зі стрибків у воду
Фото: Федерація України зі стрибків у воду
#Стрибки у воду, #Кирило Азаров, #Ксенія Бочек

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завоювала ще чотири нагороди Міжнародної зустрічі зі стрибків у воду серед юніорів, який відбувається в німецькому Дрездені. 

Кирило Азаров і Максим Мірза стали срібними призерами в синхронних стрибках із 3-метрового трампліна. За свої п'ять спроб вони набрали 291,63 бала та поповнили скарбничку збірної України новою нагородою.

Увесь фінальний етап вони йшли у трійці найкращих і зуміли  втримати медальний результат. 

Другими також стали Ксенія Бочек та Єлизавета Дядюк у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Для дівчат цей виступ став дебютним у такому складі, але вони відразу зуміли піднятися на другу сходинку п'єдесталу, набравши за свої п'ять стрибків суму 228,90 бала.

Наймолодший учасник у стрибках з 3-метрового трампліна серед вікової групи В та дебютант подібних змагань Назарій Кононенко, став срібним призером набравши у підсумку 428,75 бала.

Бронзу в напруженому фіналі виборов ще один наш спортсмен Дмитро Степанов (420,70 бала).

Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.

"Синьо-жовті" кольори захищають 13 спортсменів.

Нагадаємо, Азаров завоював особисту срібну медаль на цьому юніорському турнірі. А Бочек виборола срібну нагороду на триметровому трампліні.

Раніше українські юніори фінішували в топ-10 у першій дисципліні зустрічі.

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