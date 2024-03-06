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Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями

Сьогодні 14:34 261 0
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями
#Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

Наймолодший чемпіон світу зі стрибків у воду в історії, українець Олексій Середа, в ексклюзивному коментарі для Champion.com.ua поділився враженнями від вдалого виступу на ЧС у Досі.

– Олексію, Тамара Володимирівна на пресконференції сказала, що ви вже вийшли на рівень складності з китайцями, тож як ви вважаєте, чи відчуваєте, чого ще не вистачає, і де треба додати?

– Мені здається, мені не вистачає стабільності. Це все. Коефіцієнт у мене вже дійсно, як у китайців, я можу з ними змагатися, але так, мені ще стабільності… Треба відпрацювати програму, тому що в мене нова програма, яку я стрибаю пів року тільки. Новий стрибок, який я нещодавно тільки виконав. Китайці цю програму стрибають протягом десяти років, розумієте? Тому мені, напевно, часу просто не вистачає…

– Знаходячись там, ви відчуваєте, що готові до боротьби з китайцями, британцями, іншими суперниками, також саме психологічно?

– Так, психологічно я готовий. Звичайно, мені трішечки страшно, як і всім — тим же китайцям. Вони також хвилюються. Але психологічно я відчуваю, що вже на їхньому рівні, я можу з ними боротися.

– Результати фіналу були якимись просто космічними. Цілком можна припустити, що ваших балів у Парижі може вистачити навіть на золото, з запасом…

– Ні, ну на золото не знаю, але… Все залежить від того, як відстрибають китайці та інші спортсмени. Олімпіада — це таке місце, там де всі будуть більше хвилюватись, більше сумніватись, тому все можливо. Думаю, я також там буду більше хвилюватись, ніж на чемпіонаті світу… Але будемо сподіватися на стабільний виступ.

– Також ви плануєте ще й синхрон стрибати в Парижі?

– Так, звичайно. Але в синхроні й психологічно трішечки легше, тому, що ти з "кентом", ти можеш з ним поспілкуватися, посміятися, і, чесно кажучи, це навіть не відволікає, а навпаки допомагає — коли ти можеш з кимось поспілкуватися. Тому що ти свої хвилювання викидаєш… Ти пожартував, посміявся, трішки краще стало…

– Як часто думаєте чи, можливо, навіть мрієте про олімпійське золото?

– Звичайно, це моя мрія, із самого дитинства. Я вже в 5 чи 6 років казав, що це моя мрія. Але я коли починаю уявляти це, олімпійське золото, як я стою… Мені відразу страшно! Я тоді думаю — ні, краще, не буду (сміється - прим. ред.)!

– Ще все попереду…

– Так, звичайно! Вже там подивимося, як.

– Ми звикли, що ви вже дуже давно, і ви постійно серед еліти, але у вас іще вся кар’єра попереду. Успіхів!  

– Дякую!

Нагадаємо, Олексій на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі виборов для України першу в історії медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки.

Також 18-річний Середа був номінований на нагороду "Спортсмен року-2023".

Андрій Твердохліб, Чемпіон

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