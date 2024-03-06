Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями

Наймолодший чемпіон світу зі стрибків у воду в історії, українець Олексій Середа, в ексклюзивному коментарі для Champion.com.ua поділився враженнями від вдалого виступу на ЧС у Досі.

– Олексію, Тамара Володимирівна на пресконференції сказала, що ви вже вийшли на рівень складності з китайцями, тож як ви вважаєте, чи відчуваєте, чого ще не вистачає, і де треба додати?

– Мені здається, мені не вистачає стабільності. Це все. Коефіцієнт у мене вже дійсно, як у китайців, я можу з ними змагатися, але так, мені ще стабільності… Треба відпрацювати програму, тому що в мене нова програма, яку я стрибаю пів року тільки. Новий стрибок, який я нещодавно тільки виконав. Китайці цю програму стрибають протягом десяти років, розумієте? Тому мені, напевно, часу просто не вистачає…

– Знаходячись там, ви відчуваєте, що готові до боротьби з китайцями, британцями, іншими суперниками, також саме психологічно?

– Так, психологічно я готовий. Звичайно, мені трішечки страшно, як і всім — тим же китайцям. Вони також хвилюються. Але психологічно я відчуваю, що вже на їхньому рівні, я можу з ними боротися.

– Результати фіналу були якимись просто космічними. Цілком можна припустити, що ваших балів у Парижі може вистачити навіть на золото, з запасом…

– Ні, ну на золото не знаю, але… Все залежить від того, як відстрибають китайці та інші спортсмени. Олімпіада — це таке місце, там де всі будуть більше хвилюватись, більше сумніватись, тому все можливо. Думаю, я також там буду більше хвилюватись, ніж на чемпіонаті світу… Але будемо сподіватися на стабільний виступ.