Українські юніори фінішували в топ-10 у першій дисципліні міжнародних змагань зі стрибків у воду

Джерело - Федерація України зі стрибків у воду.

Збірна України зі стрибків у воду посіла 7 місце у командних змаганнях Міжнародної зустрічі серед юніорів. У першому виді програми в Дрездені (Німеччина), українці набрали суму 233,80 бали.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

"Жовто-сині" кольори захищали Марк Барсуков, Софія Виставкіна, Діана Карнафель і Максим Мірза.

Зазначені змагання є найбільш представницькими після юнацького чемпіонату світу та вперше були проведені у 2011 році.

Цьогоріч планується участь представників 21 країни. Україна відрядила до німецького міста 13 спортсменів.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для сайту "Чемпіон" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпійських Іграх-2024 в Парижі.