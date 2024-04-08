На війні загинув тренер паралімпійської збірної України

Джерело - Чемпіон.

На фронті загинув майстер спорту та тренер з кульової стрільби Валентин Дондіков.

Про це повідомляє НОК України.

Дондіков став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Життя 41-річного героя обірвалося 6 квітня, коли він виконував завдання на Херсонському напрямку.

До війни Валентин тренував паралімпійську збірну України з кульової стрільби, з якою здобув шість медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо.

Також він працював тренером в Одеській обласній ДЮСШ, де очолював збірну області на дитячих змаганнях. Мав звання заслуженого тренера України.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув фанат київського Динамо.Напередодні з'явилася інформація про смерть представника ультрасу сімферопольської Таврії.