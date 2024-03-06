Йому було 27 років

Джерело - Чемпіон.

3-го березня пішов із життя представник ультрас сімферопольської Таврії, молодший сержант Віталій Нєжинський із позивним "Док".

Про це повідомляють фанати клубу в Facebook.

Нєжинський захищав Україну в складі 1-ї роти взводу вогневої підтримки 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр.

До початку російського повномасштабного вторгнення він жив у Польщі, але повернувся захищати Україну.

Брав участь у обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, визволяв Правобережжя Херсонщини, боронив донецький Бахмут.

Віталій отримав важке поранення біля Богданівки Донецької області, переніс кілька операцій, але врятувати його життя не вдалося.

Нагадаємо, напередодні загинув футбольний фанат Динамо. Нещодавно на війні з Росією загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.