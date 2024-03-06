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Фанат київського Динамо загинув на війні

Сьогодні 17:03 159 0
Фанат київського Динамо загинув на війні
#війна, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

На війні загинув український військовий та вболівальник Динамо Володимир Основенко.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Він був старшим солдатом і снайпером 241-ї бригади ТРО. Володимир загинув під час виконання бойового завдання в районі Іванівського, неподалік Бахмута.

Основенка поховають на Лісовому кладовищі, на алеї Героїв. Прощання відбудеться 7 березня 2024 року о 11:00 в Свято-Михайлівському соборі.

Нагадаємо, напередодні загинув футбольний фанат сімферопольської Таврії. 

Нещодавно на війні з Росією загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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