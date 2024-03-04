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На війні загинув футбольний фанат Динамо Київ

Сьогодні 08:13 215 0
На війні загинув футбольний фанат Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

На війні з Росією 19 лютого 2024 року загинув український військовий та уболівальник київського Динамо Сергій Осадчук.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Військовий з позивним "Динамо" служив водієм кулеметного відділення 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвйс", у складі якої брав участь у важких боях на Донеччині.

Загинув він 19 лютого поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області.

"ФК Динамо (Київ) висловлює щирі співчуття родині, друзям та бойовим побратимам Сергія. Герої не вмирають – навічно в строю!", - йдеться у повідомлені столичного клубу.

Нещодавно на війні проти Росії загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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