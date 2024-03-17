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Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі

Сьогодні 08:50 135 0
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
#Марія Сахарук

Джерело - Чемпіон.

Українська скороходка Марія Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі на 20 км за підсумками міжнародного турніру у Словаччині.

У цій дисципліні в українці вже дві ліцензії. Першу ліцензію у спортивній ходьбі на 20 км Україні принесла Олена Собчук. Олімпійський норматив вона виконала у фіналі чемпіонату світу-2023. Максимальна квота України - три спортсменки.

Марія вдруге виступатиме на Олімпіаді. На Іграх 2020 року волинянка стала єдиною з усіх українських скороходів, яка ввійшла до топ-20: посіла 19-те місце, подолавши 20 кілометрів за 1:34:04 години.

Після здобуття ліцензії у жіночій спортивній ходьбі кількість українських спортсменів, що відібралися на Ігри у Парижі, зросла до 77. Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21.

Нещодавно головний тренер української команди Руслан Ротань розповів про стратегії вирішення проблеми виклику футболістів на Олімпіаду в Парижі.

Нагадаємо українські спортсмени підписали лист Макрону з проханням не допускати до Олімпіади росіян.

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